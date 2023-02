'Estoy ilusionado'; Sánchez confirma platicas con Cruz Azul

'Entusiasmado e ilusionado' es como se encuentra Hugo Sánchez luego de que confirmara que está en platicas con el Cruz Azul para ser su próximo director técnico.

Tras el cese de Raúl Gutiérrez del conjunto cementero, Sánchez se convirtió en el candidato favorito para sustituirlo como nuevo estratega del equipo.

Apenas el día de ayer se filtró información que mencionaba que el ‘Pentapichichi’ estaría el platicas con el Cruz Azul para su pronta integración, hecho que fue confirmado por el mismo Hugo Sánchez este miércoles en ESPN.

“Fue una charla muy amena, primero agradecerles la invitación, soy uno de los candidatos, no sé si sean dos, tres, cuatro, no sé cuántos sean, si soy el elegido, estaré encantado de contribuir a la causa para sacarlo adelante.

“Estoy entusiasmado, ilusionado, cosa que no me pasaba desde que empecé a dirigir a Pumas, como club, y obviamente con la selección, que siempre he estado entusiasmado e ilusionado”, confesó en entrevista.