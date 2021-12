¡Eva Espejo! En la derrota supo serían campeonas

El pasado lunes festejó en la cancha del estadio Universitario, algo que desde Octubre estaba segura iba a lograr junto a sus Rayadas.

Se trata de Eva Espejo, directora técnica de la Pandilla del Cerro de la Silla Femenil, quien en amena charla en las instalaciones de El Barrial, nos relató qué pasó después de aquel clásico que perdieron ante Tigres dos, meses antes de coronarse campeonas en el propio Universitario.

"Empezaba a ver en la tabla que el primer lugar iba a ser Tigres, justo cuando perdemos el clásico sabía que iba a haber esos tres puntos de distancia, y como se fueron dando las circunstancias les dije aquí les vamos a ganar el título, tal como sucedió", ¿Fue el mensaje de motivación? Se le cuestionó, y la estratega continuó, "Sí, les dije hoy con lo mejor que dimos no nos alcanzó para ganar, pero estoy segura de que vamos a regresar y aquí les vamos a alzar la copa".

Sobre la polémica ausencia de la delantera de Tigres Stephany Mayor, Espejo fue clara y contundente, "Para mi Rayadas hubiera sido campeón con ella o sin ella dentro de la cancha, ya lo habíamos demostrado acá en el BBVA que estábamos para cosas grandes y que no nos íbamos a achicar, empezamos ganando el partido, y siempre tuvimos la mejor postura ganando, íbamos uno a cero, nos empataron, dos a uno, nos empataron, es decir, siempre llevamos nosotros la ventaja, creo que fueron circunstancias de la historia y listo".

La estratega de 35 años, reveló también las palabras que vertió Diana García tras la agresión que sufrió por parte de Mayor, "Ella que es que lo único que le interesaba era entrar y volver a jugar, ella pensó que era una acción sucesiva de un choque, para ella era una acción de fútbol, no tuvo tiempo ni de pensar porque con la sangre se mareó, lo que sea y lo único que quería era entrar a jugar, cuando ve el video me pregunta, ¿Sientes que es una acción natural del juego Eva? Y le dije no sé, pero en ningún momento ella lo tomó personal ni se sintió agredida de esa manera".

En la charla de diez minutos, Eva Espejo se dio el tiempo para compartir, eso sí, con una enorme sonrisa, lo que vivió en la cancha del Uni tras saberse campeona de la liga, "Lloré, ahí en la cancha lloré, me emocioné mucho porque vine acá con mucha claridad de lo que quería, evidentemente se trabaja todos los días por conseguirlo pero siempre hay un resquicio donde el asar puede jugar y hay cosas que no están bajo nuestro control, y el culminarlo así fue un regalo de vida".

Pero, ¿Qué otras cosas hacen llorar a la campeona de México?, "Todo me hace llorar, soy súper chillona", ¿Eres dramática?, "No soy dramática, soy súper chillona, me acuerdo mucho con Marco Garcés que llegaba y le decía, te voy a decir algo pero no se si te lo voy a alcanzar a decir sin llorar, y son cosas que van para el enojo, para la tristeza o a veces también la alegría, pero lo que más me conmueve creo yo son las cosas que tienen un sentido, que logran redondearse y que todo el entorno logra conjugar para que sucedan".

Maestra de Primaria, Eva Espejo nos dice no sin antes sonreír, con quien se quedaría, si con sus jugadoras, o con los niños que han sido sus alumnos, "Nada que comparar", se le interrumpe para repreguntar, ¿Quién da mas lata?, "Los latosos sí son evidentemente los mas chiquitos, pero también traen muchísimas alegrías"

Y, ¿Qué ha sido lo difícil de dirigir en un vestidor de jerarquía como el de Rayadas?, "Nada, la verdad es más la fama que tienen de lo que en realidad son, son mujeres ambiciosas y eso conlleva una complicación, el punto con este tipo de equipos que conforma Monterrey, es como empatas los objetivos personales con los objetivos, y creo que logramos encontrar ese balance, personalmente cada quien encontró la forma de crecer individualmente y de forma colectiva empezó a ver resultados, cuando se acompañan esas dos cosas la vida es bastante sencilla".

Sobre el interior de ese vestuario, la nacida en la Ciudad de México nos comparte sobre quien pone el buen ambiente, "Todas son bastante animadas, cada quien en su estilo, pero una de las que más pone sabor a todo esto es ´La China´, que además es la encargada de la música entonces Diana García es la encargada de poner ambiente.

En temas más personales Eva aseguró le gusta todo tipo de música, "Todo lo que yo pueda cantar, en general me gusta el rock en español, el pop me encanta, es lo que más escucho", ¡Ya le entraste a la carne asada?, "Sí he hecho muy buenos amigos, algo que me sorprende de Monterrey es la cercanía de la gente, esa calidez con que te reciben, como se vuelvan hacia ti, creo que desde el inicio al día dos ya tenía una carne asada para probar, estoy muy contenta".

Sobre el tener un hijo, Eva Espejo se lo tomó con buen humor y sonrisas, "No sé, pronto, es un pendiente que tengo en la vida darle al tema personal, tengo la ilusión de ser mamá, pero no se cuándo, pero lo van a conocer eso es seguro", Se le interrumpe para decirle que es mamá de todos los técnicos en México y sonríe aún más, "No sé si todo eso, pero hoy soy mamá de muchas Rayadas.

Por último, la flamante monarca dijo que su sueño inició queriendo dirigir a los Pumas, y contestó de si se ve dirigiendo algún día a los varones, "No se si la vida me alcance para eso, hoy la mira está puesta en potro lugar, quiero tomar puestos de más responsabilidad y es en donde me veo".