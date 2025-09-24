Exigen a FIFA suspender a la selección de Israel

Expertos independientes de la ONU urgieron a la FIFA y a la UEFA a suspender a Israel de todas las competiciones internacionales, como respuesta a la ofensiva militar en Gaza.

La petición llega una semana después de que una comisión de Naciones Unidas afirmara que se está cometiendo un genocidio contra el pueblo palestino.

En un comunicado, tres relatores especiales, entre ellos Francesca Albanese, relatora para los Derechos Humanos en los Territorios Palestinos Ocupados, subrayaron que “las instancias deportivas no deben cerrar los ojos ante las graves violaciones de derechos humanos” y que suspender a Israel es “una respuesta necesaria al genocidio en curso”.

Los expertos, que actúan de forma independiente y no en nombre de la ONU, insistieron en que el boicot debe dirigirse contra el Estado y no contra los futbolistas individuales: “No debería sancionarse a jugadores por su origen o nacionalidad”.

La FIFA no ofreció comentarios y la UEFA declinó pronunciarse cuando fueron consultadas por la agencia AFP.

Los relatores recordaron que, tras el inicio de la guerra en Ucrania, FIFA y UEFA suspendieron a Rusia en solo cuatro días, mientras que a casi dos años de la ofensiva en Gaza, Israel sigue participando en torneos.

El exfutbolista francés Éric Cantona denunció también esta “doble medida”: “FIFA y UEFA deben suspender a Israel. Los clubes deben rechazar jugar contra equipos israelíes”.

En la misma línea, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, llamó a excluir a Tel Aviv de competiciones deportivas “mientras continúe la barbarie”.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, más de 65 mil palestinos, en su mayoría civiles, han muerto desde octubre de 2023.

Naciones Unidas considera estas cifras como creíbles y ha alertado sobre una crisis humanitaria por hambre en la Franja.

Israel participa en competencias europeas desde 1991, tanto en selecciones como en clubes. En contraste, Rusia fue excluida desde 2019 de torneos de FIFA y UEFA, sin poder acudir al Mundial de Qatar 2022 ni a los Juegos Olímpicos de Tokio y París.

