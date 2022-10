Fallece Jesús del Muro a los 84 años, fue 3 veces al Mundial

Durante la mañana de hoy martes 4 de octubre el equipo Cruz Azul dio a conocer que falleció el ex jugador de la Máquina y quien en tres ocasiones fue a jugar a la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, Jesús del Muro, a los 84 años de edad.

Cabe mencionar que si bien el anunció se dio a conocer el día de hoy, se detalló que el ex futbolista perdió la vida ayer lunes 3 de octubre, de acuerdo con el equipo cementero.

'Lamentamos el sensible fallecimiento de Jesús Del Muro, ex jugador y ex técnico Celeste', se lee en la publicación.