Fallece la estrella del rugby Doddie Weir

Doddie Weir, un exjugador de rugby escocés cuyo diagnóstico de la enfermedad de Lou Gehrig dio lugar a una campaña ampliamente elogiada a favor de más investigaciones sobre la ELA, murió a los 52 años. La Unión Escocesa de Rugby (SRU) anunció la muerte de Weir el sábado.



El deportista jugó 61 veces para Escocia y fue famoso por sus tacleadas crujientes y acarreos estruendosos. Una vez, un comentarista de la BBC, Bill McLaren, lo describió como 'a la carga como una jirafa loca'.



Weir fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como enfermedad de la neurona motora (MND, por sus siglas en inglés), en diciembre de 2016. Usó su perfil para presionar por más fondos y mejores investigaciones para sobrellevar la ELA y apeló a que se brindara una mejor atención a aquellos afectados por ello.

We're deeply saddened to share the news that our founder Doddie Weir has died. Doddie was a force of nature, a great family man, tremendous rugby player & loved & respected by all who knew him. Our love & best wishes are with his family.



