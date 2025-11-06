Cerrar X
Fallece Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys

El ala defensiva de 24 años murió días después de anotar su primer touchdown en la NFL; el equipo y la liga expresaron sus condolencias

  • 06
  • Noviembre
    2025

Los Dallas Cowboys anunciaron este jueves el fallecimiento de Marshawn Kneeland, ala defensiva de 24 años, quien el lunes pasado jugó con el equipo en la derrota 27-17 ante Arizona Cardinals.

"Con profunda tristeza, los Dallas Cowboys comunican el trágico fallecimiento de Marshawn Kneeland esta mañana. Marshawn era un compañero muy querido y un miembro valioso de nuestra organización. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina y su familia", escribió el equipo en un comunicado sin establecer las causas de la muerte.

Kneeland tuvo una destacada participación en el juego del lunes anterior, en el que como parte de los equipos especiales de Dallas bloqueó una patada de despeje, misma que recuperó en las diagonales para conseguir la única anotación de su corta carrera.

Kneeland, originario de Grand Rapids, Michigan, llegó a la NFL seleccionado por el equipo de la estrella solitaria en la segunda ronda del Draft 2024, después de triunfar con los Western Michigan Broncos del fútbol americano colegial.

En dos temporadas con los Cowboys el defensivo tuvo 26 tackleadas, una captura de mariscal de campo, un balón suelto recuperado, un pase defendido y una anotación defensiva.

La NFL se unió a las condolencias por el trágico fallecimiento del joven jugador.

"Nos entristece profundamente la trágica noticia del fallecimiento de Marshawn Kneeland, jugador de los Cowboys. Nuestros pensamientos y oraciones están con su novia Catalina, su familia, sus amigos y sus compañeros de equipo. Nos hemos puesto en contacto con los Cowboys y les hemos ofrecido apoyo y recursos de asesoramiento", publicó la liga en sus redes sociales.

También la Asociación de Jugadores de la NFL se unió a los mensajes por la muerte de Marshawn.

"La Asociación de Jugadores de la NFL lamenta profundamente el fallecimiento de Marshawn Kneeland. Su impacto en quienes lo rodeaban fue incalculable y su pérdida se siente profundamente en toda nuestra comunidad. A nuestros jugadores miembros recuerden que afrontar el duelo puede ser difícil. Apóyense mutuamente y cuiden su bienestar", fue el mensaje de la Asociación. 


