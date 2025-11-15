Fallece Vicente Zarazúa, gloria del tenis mexicano

Vicente Zarazúa, una de las figuras más destacadas en la historia del tenis mexicano, falleció este viernes a los 81 años, dejando un legado que marcó a varias generaciones.

Su nombre quedó inscrito en la memoria deportiva nacional tras conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968, cuando el tenis formaba parte de las disciplinas de exhibición.

Junto a Rafael “Pelón” Osuna, máximo referente del tenis en el país, Zarazúa se coronó campeón en la modalidad de dobles, un logro que continúa siendo símbolo de una de las épocas más exitosas del deporte blanco en México.

Además, tuvo una sólida trayectoria representando a México en la Copa Davis, donde hizo dupla con Raúl Ramírez, otro histórico del tenis tricolor, consolidándose como uno de los jugadores más completos de su generación.

Tío abuelo de la tenista Renata Zarazúa, actual figura del tenis nacional, Vicente dejó una huella profunda tanto por sus resultados como por su aporte al desarrollo del deporte. Su fallecimiento representa la partida de un referente cuyo legado permanece vigente en la memoria del tenis mexicano.

Comentarios