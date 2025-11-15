Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2025_11_15_T092329_127_f69a0eaaba
Deportes

Fallece Vicente Zarazúa, gloria del tenis mexicano

Vicente Zarazúa, una de las figuras más destacadas en la historia del tenis mexicano, falleció este viernes a los 81 años

  • 15
  • Noviembre
    2025

Vicente Zarazúa, una de las figuras más destacadas en la historia del tenis mexicano, falleció este viernes a los 81 años, dejando un legado que marcó a varias generaciones.

Su nombre quedó inscrito en la memoria deportiva nacional tras conquistar la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de México 1968, cuando el tenis formaba parte de las disciplinas de exhibición.

Junto a Rafael “Pelón” Osuna, máximo referente del tenis en el país, Zarazúa se coronó campeón en la modalidad de dobles, un logro que continúa siendo símbolo de una de las épocas más exitosas del deporte blanco en México.

Además, tuvo una sólida trayectoria representando a México en la Copa Davis, donde hizo dupla con Raúl Ramírez, otro histórico del tenis tricolor, consolidándose como uno de los jugadores más completos de su generación.

Tío abuelo de la tenista Renata Zarazúa, actual figura del tenis nacional, Vicente dejó una huella profunda tanto por sus resultados como por su aporte al desarrollo del deporte. Su fallecimiento representa la partida de un referente cuyo legado permanece vigente en la memoria del tenis mexicano.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_11_15_at_6_10_17_PM_92eb556ec6
La familia es clave en el alto rendimiento: Angélica Gavaldón
muere_director_dragon_ball_one_piece_1a6b63dd60
Muere Tatsuya Nagamine, director de 'One Piece' y 'Dragon Ball'
EH_UNA_FOTO_2025_11_13_T114026_541_56138d9db0
Ozzy Osbourne deseaba grabar un álbum más como 'No more tears'
publicidad

Últimas Noticias

AP_25320748214268_a4de828f72
Sinner vence a Alcaraz y retiene el título de las Finales ATP
EH_UNA_FOTO_2025_11_16_T143210_403_bb8924d639
Maduro critica ejercicios militares de EUA y Trinidad en Caribe
EH_CONTEXTO_2025_11_16_T150604_848_8fcfd3a6fb
IMSS aclara que muerte de paciente no fue por falta de antídoto
publicidad

Más Vistas

nl_megadesarrollo_topo_chico_5257f657dc
Sin permiso, desarrolladora inicia ventas de Torres Sendero
operacion_lanza_del_sur_87b406b01f
Lanza EUA 'Operación Lanza del Sur' con portaviones en el Caribe
xv_aniversario_compania_titular_danza_folklorica_uanl_5_a14ef485d3
CTDF de la UANL celebra 15 años de legado cultural
publicidad
×