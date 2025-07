Fantástico, llega una racha de partidos… ¡de película!

Los aficionados al futbol vivirán una experiencia ‘de película’, ya que hoy arranca una fantástica cantidad de partidos para los equipos de la Liga MX, ya que cada uno disputará ocho duelos durante un mes, aproximadamente.

Y es que los conjuntos de la Primera División del futbol mexicano comenzarán a alternar la fase regular del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX con la ronda de grupos de la Leagues Cup 2025, evento en el que participarán en Estados Unidos.

De los ocho cotejos que protagonizará cada cuadro del balompié azteca, cinco son del campeonato mexicano y tres más del certamen en el que enfrentan a los clubes de la Major League Soccer (MLS).

Esta intensa actividad finalizará el domingo 31 de agosto próximo.

Entérate

Estos son los partidos que disputarán los clubes regios de futbol profesional durante un mes, aproximadamente:

Rayados

Torneo Apertura 2025 Liga MX. Jornada 3: Rayados Vs. Atlas, Gigante de acero, mañana sábado

Leagues Cup 2025, Jornada 1: Rayados Vs. Cincinnati, TQL Stadium, jueves 31 de este mes

Leagues Cup 2025, Jornada 2: Rayados Vs. Nueva York, TQL Stadium, domingo 3 de agosto

Leagues Cup 2025, Jornada 3: Rayados Vs. Charlotte, Bank of America , jueves 7 de agosto

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 4: León Vs. Rayados, Estadio Nou Camp, lunes 11 de agosto

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 5: Rayados Vs. Mazatlán, Gigante de acero, domingo 17 de agosto

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 6: Rayados Vs. Necaxa, Gigante de acero, sábado 23 de agosto

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 7: Puebla Vs. Rayados, Cuauhtémoc, viernes 29 de agosto

Tigres

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 3: Toluca Vs. Tigres Nemesio Díez Mañana sábado

Leagues Cup 2025, Jornada 1: Tigres Vs. Houston, Shell Energy Stadium, martes 29 de este mes

Leagues Cup 2025, Jornada 2: Tigres Vs. San Diego, Snapdragon Stadium, viernes 1 de agosto

Leagues Cup 2025, Jornada 3: Tigres Vs. LAFC, Banc of California Stadium, martes 5 de agosto

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 4: Tigres Vs. Puebla, Estadio Universitario, viernes 8 de agosto

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 5: Tigres Vs. América, Estadio Universitario, sábado 16 de agosto

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 6: Mazatlán Vs. Tigres, Estadio El Encanto, viernes 22 de agosto

Torneo Apertura 2025 Liga MX, Jornada 7: Santos Vs. Tigres, Estadio TSM Corona, sábado 30 de agosto

Tómalo en cuenta

Rayados tiene una colaboración inédita con la película ‘Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos’, de Marvel Studios, la cual se estrenó este jueves en los cines de México.

Comentarios