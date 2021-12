Fátima y Roberto veleristas regios, al World Sailing 2021

Con una preparación de una década, los veleristas regiomontanos Fátima Almaguer y Roberto Elizondo parten este lunes a Omán a representar a México en World Sailing 2021.

Los dos jóvenes llevan la encomienda de enaltecer el nombre de Nuevo León y México en esta competencia, donde participan los mejores veleristas del mundo.

Ambos van tras sus sueños luego de varios años en los que sus padres y entrenadores los han impulsado para ser atletas de alto rendimiento.

Almaguer y Elizondo participaron este fin de semana en la Regata Anual 2021 que se realizó en la presa La Boca, donde los ganadores fueron premiados con medallas.

Fueron alrededor de 50 jóvenes de siete a 20 años de edad, que tienen la pasión por el deporte de surcar las aguas con su bote y vela.

La regata sirvió, además, para que entrenaran para dicho fin.

"Fue más que nada para entrenar y prepararnos para la próxima experiencia en el Mundial en Omán, llevo desde el 2010 en esto. Me siento muy bien, bastante cómodo: es un deporte que, a pesar de que no es tan popular, a mí me gusta mucho", señaló Elizondo.