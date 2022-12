Fernando Guerrero formará parte de la final del Mundial

Fernando Guerrero fue designado como VAR de apoyo, con lo que terminará el Mundial de Qatar 2022 como el silbante mexicano con más partidos en la justa.

Este jueves la FIFA anunció el cuerpo arbitral designado para la final de la Copa del Mundo de Qatar entre Argentina y Francia, donde destaca el nombre de Fernando Guerrero.

El silbante azteca se desempeñará como VAR de apoyo, con lo que sumará su décimo primer partido en la justa del Medio Oriente.

Fue a través de Twitter que la Federación Mexicana de Futbol compartió que el 'Cantante' formará parte de la final de Qatar 2022.

Cabe señalar que Fernando Guerrero ha trabajado solamente en el video arbitraje en la Copa del Mundo de Qatar. Además, fue el responsable del VAR en los partidos de Dinamarca vs. Túnez, Bélgica vs. Marruecos y Japón vs España en la fase de grupos.

Guerrero formó parte también como VAR de apoyo en el partido Países Bajos vs. Argentina, así como en la semifinal de Francia vs. Marruecos.

Con todo esto, el 'Cantante' terminará el Mundial de Qatar 2022 como el silbante mexicano con más partidos en la justa.

Con información de espn.com.mx