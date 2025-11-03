Cerrar X
Fernando Valenzuela, nominado al Salón de la Fama del Béisbol

El lanzador mexicano Fernando Valenzuela podría ingresar al Salón de la Fama del Béisbol tras ser nominado por el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo

El legendario lanzador mexicano Fernando Valenzuela podría ingresar al Salón de la Fama del Béisbol tras ser nominado por el Comité de la Era del Béisbol Contemporáneo, junto a otras figuras históricas como Barry Bonds, Roger Clemens y Carlos Delgado.

La noticia llega apenas horas después de que los Dodgers de Los Ángeles conquistaran la Serie Mundial 2025 ante los Azulejos de Toronto, un triunfo que reavivó el recuerdo de “El Toro” y su enorme legado con la novena angelina.

Valenzuela, fallecido en Octubre 2024, es uno de los ocho candidatos que serán sometidos a votación por los 16 miembros del comité, y necesitará alcanzar el 75 % de los votos para asegurar su ingreso al recinto de los inmortales del béisbol.

Junto al sonorense figuran nombres emblemáticos como Don Mattingly, Jeff Kent, Dale Murphy y Gary Sheffield, además de los polémicos Bonds y Clemens, quienes buscan reivindicación tras años fuera de la lista principal debido a acusaciones de dopaje.

El legado del “Toro de Etchohuaquila”

G4r-VtdXUAAB9jh.jfif

Fernando Valenzuela marcó una era en las Grandes Ligas y se convirtió en un símbolo cultural para la comunidad latina en Los Ángeles.

Su carisma, talento y estilo revolucionaron el béisbol durante la década de los 80, inspirando a una generación de jugadores y aficionados.

En 1981, vivió su temporada más gloriosa al ganar el premio Cy Young y el de Novato del Año, siendo el primer pelotero en la historia en obtener ambos reconocimientos en el mismo año.

Durante sus 17 temporadas en las Grandes Ligas, Valenzuela registró 173 victorias, 153 derrotas y una efectividad de 3.54, además de superar los 2,000 ponches.

Fue convocado a seis Juegos de Estrellas, ganó dos Guantes de Oro, un Bate de Plata y lanzó un juego sin hit ni carrera el 29 de junio de 1990.

Su influencia trascendió el diamante, unió a la comunidad mexicoamericana en torno a los Dodgers y dejó una huella imborrable en la historia del deporte.

Ahora, su nombre busca ocupar el lugar que merece entre los inmortales del béisbol.

 


