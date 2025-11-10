Ferrari arremete contra sus pilotos; pide 'centrarse en conducir'

Lewis Hamilton y Charles Leclerc deben "centrarse en conducir y hablar menos", advirtió este lunes el presidente ejecutivo de Ferrari, John Elkann, después de que ninguno pudo terminar el Gran Premio de Brasil.

El resultado hizo retroceder a Ferrari al cuarto lugar en la clasificación de constructores. Hamilton y Leclerc siguen sin victorias en esta temporada.

Hamilton, quien ha sido crítico con su equipo durante toda la temporada, calificó el fin de semana como "una pesadilla".

Leclerc expresó que no estaba "contento" y describió su monoplaza como "muy lento" después de tener dificultades en la clasificación para el sprint.

Hamilton tuvo que retirarse a mitad de carrera debido a daños en su auto y Leclerc también quedó fuera debido a los daños tras verso involucrado en una colisión con Oscar Piastri y Kimi Antonelli.

Elkann abordó los problemas de Ferrari al margen de un anuncio de patrocinio de Stellantis y los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

"Brasil fue una gran decepción, pero si miramos la temporada, podemos decir que nuestros mecánicos en realidad están ganando el campeonato con las actuaciones que han logrado en términos de posiciones de pole y paradas en boxes", afirmó Elkann. “No hay duda de que el auto ha mejorado”.

"Si miramos todo lo demás, no está a la altura", añadió Elkann. "Es importante que nuestros pilotos se centren en conducir y hablen menos".

Ferrari corre peligro de un año con las manos vacías si Hamilton o Leclerc no ganan en las últimas tres carreras de la campaña en Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.

"Nos quedan algunas carreras importantes y no es imposible terminar segundos", dijo Elkann, refiriéndose a la clasificación de constructores, donde hay una competencia reñida entre Mercedes (398 puntos), Red Bull (366) y Ferrari (362).

McLaren aseguró el campeonato y lidera con 756 puntos.

