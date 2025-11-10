Cerrar X
AP_25314581993978_a2677153de
Deportes

Ferrari arremete contra sus pilotos; pide 'centrarse en conducir'

Lewis Hamilton y Charles Leclerc deben 'centrarse en conducir y hablar menos', advirtió este lunes el presidente ejecutivo de Ferrari, John Elkann

  • 10
  • Noviembre
    2025

Lewis Hamilton y Charles Leclerc deben "centrarse en conducir y hablar menos", advirtió este lunes el presidente ejecutivo de Ferrari, John Elkann, después de que ninguno pudo terminar el Gran Premio de Brasil.

El resultado hizo retroceder a Ferrari al cuarto lugar en la clasificación de constructores. Hamilton y Leclerc siguen sin victorias en esta temporada.

Hamilton, quien ha sido crítico con su equipo durante toda la temporada, calificó el fin de semana como "una pesadilla".

Leclerc expresó que no estaba "contento" y describió su monoplaza como "muy lento" después de tener dificultades en la clasificación para el sprint.

Hamilton tuvo que retirarse a mitad de carrera debido a daños en su auto y Leclerc también quedó fuera debido a los daños tras verso involucrado en una colisión con Oscar Piastri y Kimi Antonelli.

Elkann abordó los problemas de Ferrari al margen de un anuncio de patrocinio de Stellantis y los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

"Brasil fue una gran decepción, pero si miramos la temporada, podemos decir que nuestros mecánicos en realidad están ganando el campeonato con las actuaciones que han logrado en términos de posiciones de pole y paradas en boxes", afirmó Elkann. “No hay duda de que el auto ha mejorado”.

"Si miramos todo lo demás, no está a la altura", añadió Elkann. "Es importante que nuestros pilotos se centren en conducir y hablen menos".

Ferrari corre peligro de un año con las manos vacías si Hamilton o Leclerc no ganan en las últimas tres carreras de la campaña en Las Vegas, Qatar y Abu Dabi.

"Nos quedan algunas carreras importantes y no es imposible terminar segundos", dijo Elkann, refiriéndose a la clasificación de constructores, donde hay una competencia reñida entre Mercedes (398 puntos), Red Bull (366) y Ferrari (362).

McLaren aseguró el campeonato y lidera con 756 puntos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

deportes_oscar_sao_paulo_f327ec0a97
El brasileño Oscar es hospitalizado por una alteración cardíaca
INFO_7_VERTICAL_89e54eab1c
Fuerza Regia es Campeón y conquista su sexto título en la LNBP
deportes_liga_brasil_e87702f834
Brasil usará fuera de juego automático en su liga desde 2026
publicidad

Últimas Noticias

AP_25316023410821_47f57be038
Pinturas de Bob Ross se subastan en más de $600,000 dólares
AP_25316089901629_d0fd7b1572
Nieta de Trump, Kai, causa expectación al debutar en la LPGA
inter_portaviones_eua_2dcebc762d
Llegada del mayor buque de EUA aumenta la presión sobre Venezuela
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×