Feyenoord apuesta por otro mexicano; firma a Stephano Carrillo

El Feyenoord Rotterdam continúa su apuesta por el talento mexicano al anunciar la contratación del joven delantero Stephano Carrillo, proveniente de Santos Laguna.

A sus 18 años, el atacante buscará consolidarse en la Eredivisie, siguiendo el camino de Santiago Giménez, quien dejó una huella imborrable en el club neerlandés antes de su reciente traspaso al AC Milán.

Sin duda, el fichaje de Carrillo refuerza la conexión entre la Liga MX y la Eredivisie, una relación que ha crecido en los últimos años con nombres como Héctor Moreno, Hirving Lozano, Edson Álvarez y Erick Gutiérrez, quienes han triunfado en el fútbol neerlandés.

We can’t wait to see you, Stéphano! pic.twitter.com/gAqiJAsmp2