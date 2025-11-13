Cerrar X
Deportes

Fiesta auriazul: todas las categorías de Tigres están en Liguilla

Los representantes de la institución, en varonil y femenil, calificaron a la postemporada… en la cual Tigres Femenil juega ante Cruz Azul en la ida de las semis

  • 13
  • Noviembre
    2025

Tigres lleva ‘carro lleno’ a la Liguilla del futbol mexicano… y es que todos sus representativos, en el actual campeonato azteca, disputarán la Fiesta Grande en este segundo semestre del año 2025.

En base a ello, este jueves uno de sus conjuntos vuelve a la acción en la postemporada: Las Amazonas, que visitan a Cruz Azul en el juego de ida de la semifinal del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil a las 18:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México.

Los otros conjuntos que estarán en la fase final son: Tigres de la Liga MX, que jugará Cuartos de Final ante Xolos de Tijuana o Bravos de Juárez; Tigres Femenil Sub-19, que disputa Cuartos de Final ante Toluca; Tigres Sub-21 jugará ante Chivas en Cuartos de Final, Tigres Sub-19 jugará ante Pumas en Cuartos de Final, Tigres Sub-17 juega ante Juárez en Cuartos de Final, y Tigres Sub-15 disputa ante América la fase de Cuartos de Final. (Tigres.com.mx)

Ficha

Fútbol
Liga MX Femenil
Torneo Apertura 2025
Liguilla - Semifinal
Juego de ida - Hoy
Cruz Azul vs. Tigres
Estadio Olímpico Universitario
Ciudad de México
18:00 horas - VIX

Entérate

Ellos son los siete representativos de Tigres que calificaron a la Liguilla en este segundo semestre del año 2025:

Tigres de Liga MX, Cuartos de Final: Xolos o Juárez
Tigres de Liga MX Femenil, Semifinal: Cruz Azul
Tigres Femenil Sub-19, Cuartos de Final: Toluca
Tigres Sub-21, Cuartos de Final: Chivas
Tigres Sub-19, Cuartos de Final: Pumas
Tigres Sub-17. Cuartos de final: Juárez
Tigres Sub-15, Cuartos de Final: América


