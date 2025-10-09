Cerrar X
Deportes

FIFA abre la puerta a cambiar fechas de los Mundiales desde 2030

Gianni Infantino, planteó la posibilidad de modificar las fechas de los próximos Mundiales debido a las altas temperaturas veraniegas en varias sedes

  • 09
  • Octubre
    2025

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, reconoció este jueves que el organismo está evaluando un posible cambio en las fechas de los Mundiales a partir de 2030, tal como ocurrió con la edición de Qatar 2022.

El dirigente hizo el anuncio durante la asamblea anual de la European Football Clubs (EFC), celebrada en Roma.

“Parece bastante obvio para el Mundial, pero no se puede jugar en algunos lugares en verano, podríamos tener que cambiar el calendario”, explicó Infantino.

El dirigente suizo señaló que no se trata solo del próximo torneo, sino de una reflexión más amplia sobre las condiciones climáticas que enfrentan las sedes en los meses de julio y agosto.

“Incluso jugar en algunos países europeos en julio es muy caluroso. Quizás debamos reflexionar sobre esto”, añadió.

“Debemos tener la mente abierta”, pide Infantino

Infantino insistió en que la FIFA está abierta a “optimizar el calendario” del fútbol mundial, aunque sin adelantar decisiones concretas.

“Lo estamos discutiendo y veremos cuándo llegamos a una conclusión, solo tenemos que tener la mente abierta”, subrayó.

El presidente de la FIFA también recalcó que cualquier cambio deberá tomarse con base en criterios deportivos, climáticos y organizativos, buscando el beneficio de los jugadores y aficionados.

Durante la misma reunión, Nasser Al-Khelaifi, presidente del París Saint-Germain y de la EFC, coincidió en que el tema debe analizarse con cuidado y sin prejuicios.

“Es un tema importante como para decir algo seguro ahora mismo, queremos que participen todos los actores en el desarrollo del calendario, no tenemos que tener miedo de los cambios si son para bien”, señaló el dirigente catarí.

Al-Khelaifi destacó que el diálogo incluirá a clubes, ligas, federaciones, jugadores y entrenadores, quienes “son los que trabajan todo el día y están en el campo”.

 

 


