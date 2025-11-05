Cerrar X
FIFA anuncia premio de la paz en sorteo del Mundial en Washington

La FIFA anunció la creación de un premio de la paz y que se propone otorgar durante el sorteo de la Copa Mundial el 5 de diciembre en Washington

La FIFA anunció la creación de un premio de la paz y que se propone otorgar durante el sorteo de la Copa Mundial el 5 de diciembre en Washington.

El galardón, llamado Premio FIFA de la Paz, "distinguirá a todos aquellos que, con su trabajo excepcional y extraordinario por la paz, hayan unido a las personas del planeta, anunciado el miércoles el ente rector del fútbol.

“En un mundo cada vez más inestable y dividido, es fundamental reconocer las extraordinarias contribuciones de quienes trabajan arduamente para acabar con los conflictos y unir a las personas en un espíritu de paz”, señaló el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en un comunicado.

La FIFA indicó que el premio, que Infantino entregará este año, se otorgará anualmente “en nombre de las más de 5,000 millones de personas que aman el fútbol”.

El presidente Donald Trump, quien tiene una relación cercana con Infantino, fue pasado por alto para el Premio Nobel de la Paz el mes pasado a pesar de la presión de sus aliados, varios líderes mundiales y él mismo. Infantino y Trump tenían previsto hablar en un evento no relacionado en Miami el miércoles.

Recientemente, la FIFA agregó otro vínculo con Trump al nombrar a su hija Ivanka en la junta de un proyecto educativo de 100 millones de dólares financiado en parte por la venta de entradas para el Mundial 2026 que se escenificará en Estados Unidos, México y Canadá.


