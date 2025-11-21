FIFA confirma fechas de repechaje del Mundial 2026 en México

La FIFA confirmó de manera definitiva las fechas del Torneo de Repesca de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que otorgará los dos últimos lugares para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Los encuentros de semifinales se disputarán el jueves 26 de marzo de 2026, mientras que las finales decisivas se jugarán el martes 31 de marzo.

Se trata de un mini–torneo a partido único, lo que incrementa el dramatismo y deja sin margen de error a las seis selecciones participantes: Bolivia, Surinam, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

México será anfitrión de todo el repechaje

Los partidos se llevarán a cabo únicamente en territorio mexicano, en dos sedes:

Estadio Akron (Guadalajara) – primera ronda del torneo

Estadio BBVA (Monterrey) – segunda ronda, incluidas las finales

Match schedule for FIFA World Cup 2026™ Play-Off Tournament confirmed



🇲🇽 Guadalajara Stadium and Monterrey Stadium to host two matches each during the FIFA World Cup 2026™ Play-Off Tournament



🇲🇽 Semi-finals to be played on Thursday 26 March, with final two tickets to next… pic.twitter.com/fUs2owzapB — FIFA Media (@fifamedia) November 21, 2025

Nuevo León celebra su papel protagónico

Por su parte, el gobierno de Nuevo León celebró en redes sociales la designación del Estadio BBVA como sede para el repechaje mundialista.

Con un mensaje de bienvenida a las selecciones de Surinam, Bolivia e Irak, destacaron la emoción de recibir este evento en su cancha, preparándose para brindar una cálida bienvenida norteña a los equipos.

"Destino: El Mundial Más Norteño. Ya sabemos quiénes vienen a nuestra cancha en el repechaje y estamos listos para recibirlos con toda la emoción del norte. ¡Surinam, Bolivia e Irak, bienvenidos, compares!", publicaron.

Destino: El Mundial Más Norteño. 🛬🤠



Ya sabemos quiénes vienen a nuestra cancha en el repechaje y estamos listos para recibirlos con toda la emoción del norte. 🔥⚽️



¡Surinam, Bolivia e Irak, bienvenidos, compares! pic.twitter.com/K6tymXOGCJ — El Gobierno de Nuevo León (@nuevoleon) November 21, 2025

El repechaje se suma a la lista de actividades rumbo a la Copa del Mundo, entre ellas el Sorteo Final, programado para el 5 de diciembre en Washington D.C., y el Congreso de la FIFA a celebrarse en Vancouver el 30 de abril de 2026.

El Mundial comenzará el 11 de junio de 2026 en el Estadio de la Ciudad de México.

