FIFA confirma fechas de repechaje del Mundial 2026 en México

La FIFA oficializó que el repechaje mundialista se jugará el 26 y 31 de marzo. Guadalajara y Monterrey albergarán los duelos que definirán los dos boletos

  • 21
  • Noviembre
    2025

La FIFA confirmó de manera definitiva las fechas del Torneo de Repesca de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que otorgará los dos últimos lugares para la primera Copa del Mundo con 48 selecciones.

Los encuentros de semifinales se disputarán el jueves 26 de marzo de 2026, mientras que las finales decisivas se jugarán el martes 31 de marzo.

Se trata de un mini–torneo a partido único, lo que incrementa el dramatismo y deja sin margen de error a las seis selecciones participantes: Bolivia, Surinam, Irak, Jamaica, Nueva Caledonia y República Democrática del Congo.

repechaje-mundial.png

México será anfitrión de todo el repechaje

Los partidos se llevarán a cabo únicamente en territorio mexicano, en dos sedes:

  • Estadio Akron (Guadalajara) – primera ronda del torneo
  • Estadio BBVA (Monterrey) – segunda ronda, incluidas las finales

Nuevo León celebra su papel protagónico

Por su parte, el gobierno de Nuevo León celebró en redes sociales la designación del Estadio BBVA como sede para el repechaje mundialista.

Con un mensaje de bienvenida a las selecciones de Surinam, Bolivia e Irak, destacaron la emoción de recibir este evento en su cancha, preparándose para brindar una cálida bienvenida norteña a los equipos. 

"Destino: El Mundial Más Norteño. Ya sabemos quiénes vienen a nuestra cancha en el repechaje y estamos listos para recibirlos con toda la emoción del norte. ¡Surinam, Bolivia e Irak, bienvenidos, compares!", publicaron.

El repechaje se suma a la lista de actividades rumbo a la Copa del Mundo, entre ellas el Sorteo Final, programado para el 5 de diciembre en Washington D.C., y el Congreso de la FIFA a celebrarse en Vancouver el 30 de abril de 2026.

El Mundial comenzará el 11 de junio de 2026 en el Estadio de la Ciudad de México.

 

 


