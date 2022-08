Filtran fotos de OnlyFans de porrista de la NFL; la despiden

Una de las plataformas más populares en la actualidad es sin dudas OnlyFans, pues en ella se pueden encontrar importantes figuras del espectáculo, deportistas y hasta gamers, quienes con el fin de obtener mayores ingresos comparten sensuales fotografías.

Sin embargo, a veces ser parte de esa plataforma también puede ocasionarte problemas en tu vida diaria y tal fue el caso de Kristin Elise, exporrista de Los Indianapolis Colts de la NFL.

La animadora, que tiene cinco años con OnlyFans, quedó al descubierto este año luego de que se filtraran fotos que eran exclusivas de la plataforma para adultos.

Tras la filtración, fue despedida ya que Los Indianapolis Colts consideró que hacer videos y fotos para adultos violaba el código de conducta y valores del equipo, por lo que tomaron la decisión de despedirla.

"Comencé a poner mis fotos de modelaje en OnlyFans cuando se lanzó por primera vez en 2016, después de haber hecho sesiones de desnudos durante más de cinco años. La organización me envió un correo electrónico avisándome que me dieron de baja del equipo de porristas. Me sentí desconsolada", compartió la joven.