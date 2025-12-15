Podcast
tigres_penales_tigres_4751928676
Final Tigres-Toluca impone récord de penales en Liga MX

La final del Apertura 2025 pasó a la historia con 24 penales cobrados, la tanda más larga en una final de la Liga MX, superando marcas previas de la liga

  • 15
  • Diciembre
    2025

La final entre Tigres y Toluca del Apertura 2025, además de pasar a la historia como una de las más cardiacas, también lo hará por tener la tanda de penales más larga en una final de la Liga MX.

Y es que en total se cobraron 24 penales, superando las finales del Apertura 2008 entre Cruz Azul y Toluca y la de la Temporada 1982-1983, que enfrentó Pueblas y Chivas, en las cuales se cobraron 16 penales.

En dichas finales, Puebla superaría a Chivas 7-6 en los penales después de empatar 2-2 en el marcador global. Curiosamente, este patrón se repetiría en la final del Apertura 2008, 25 años después, donde Toluca se impuso a "La Máquina" 7-6 en los penales después de que empataran a 2-2 en el global.

¿Cuál es la tanda más larga en la historia?

El título de "la tanda de penales más larga de la historia" suena a algo que se daría en una de las ligas más importantes del planeta, debido a que estas tienen en sus equipos a los mejores jugadores del mundo, pero esta no sucedió en ninguna de las ligas top.

Esto sucedió en la Tercera División del futbol de Israel entre SC Dimona vs. Shimshon Tel Aviv, en mayo de 2024, en una tanda de 56 disparos en la que se jugaba el pase a la final del futbol israelí.

Dicha semifinal entre SC Dimona y Shimshon Tel Aviv terminó empatada 2-2 tras los tiempos extra, por lo que se fueron a la ronda de penales, en la que SC Dimona se impuso por marcador de 23-22 a Shimshon Tel Aviv.

El récord anterior, de 54 penaltis, pertenecía a la décima división de Inglaterra, específicamente al partido donde el Washington venció al Bedlington por 25-24 en un partido de primera ronda de la Copa Ernest Armstrong Memorial.

Detrás de ese encuentro se encuentra la final de la Copa de Namibia de 2005, la cual se decidió en una tanda de penaltis récord, en ese momento, con 48 lanzamientos, en la que el KK Palace mantuvo la calma y derrotó al Civics por 17-16 tras un empate a dos en el tiempo reglamentario. Varios jugadores de cada equipo tuvieron que lanzar tres penaltis en la tanda, que duró casi tanto como el partido y donde se fallaron 15 tiros.


