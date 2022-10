'Fracasamos con 30 puntos': Miguel Herrera

Tras disputar su último encuentro de la fase regular del Apertura 2022, Miguel Herrera reconoció que Tigres fracaso en clasificar a la Liguilla de manera directa.

A pesar de esto, el timonel felino destacó que el equipo concluyó con 30 puntos y que era la primera ocasión en la que un club con dicho puntaje no entraba a la Liguilla.

"La verdad que siempre lo he dicho, no le tengo miedo a la palabra fracaso y hoy lo hicimos por no quedar entre los primeros cuatro, pero se fracasa haciendo 30 puntos", declaró.