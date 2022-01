¡Fraternidad Potros y Halcones intentan desestabilizar MFL!

Fraternidad Potros y Halcones, clubes que encabezan al grupo disidente de la MFL, intentaron desestabilizar a la organización buscando imponer sus condiciones, y por ello abandonaron la liga.

En conferencia de prensa celebrada en las instalaciones de la propia organización, y en la que estuvieron presentes los dirigentes de los 18 clubes junto a sus esposas, el presidente de la MFL José Miguel Santos, dejó en claro la situación.

"Tratamos de conciliar las inconformidades de los presidentes de dos Clubes, en específico Fraternidad Legítimos Potros y Club Halcones, con los cuales no se logró llegar a algún acuerdo, pues dichas peticiones no eran para mejorar el desarrollo de la liga, si no que eran imposiciones de índole personal", dijo José Miguel Santos.