Fred Warner se pierde la temporada; 49ers siguen sumando bajas

¡Otro fuera! Sí, los San Francisco 49ers son una enfermería, pues a las bajas de Brock Purdy, George Kittle, Brandon Aiyuk y Nick Bosa, se le suma otra pieza clave, Fred Warner.

Pues este domingo se confirmó que el linebacker mexicoamericano necesitará una cirugía que pondrá fin a su temporada tras sufrir una lesión en el tobillo durante el primer cuarto de la derrota de San Francisco ante Tampa Bay.

El tobillo derecho de Warner pareció girarse de lado después de que un par de jugadores cayeran sobre él al final de una jugada. El entrenador Kyle Shanahan dijo después de la derrota 30-19 que Warner se dislocó y rompió el tobillo y necesitará cirugía.

Sin embargo, pese a la derrota y la enfermería, los de Santa Clara tienen un récord de 4-2 y están empatados en el primer lugar del Oeste de la NFC.

Warner solo ha faltado a un juego en sus ocho años de carrera, ausentándose en 2021 por una lesión en el tendón de la corva. Jugó la mayor parte de la temporada pasada con un hueso roto en el tobillo y aún así obtuvo honores All-Pro.

Durante la temporada baja, el cuatro veces All-Pro firmó una extensión de tres años por valor de $63 millones de dólares, manteniéndolo bajo contrato con el equipo hasta la campaña 2029.

