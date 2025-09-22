Frenan registro de Mirko Martos con Auténticos Tigres

La Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA) generó polémica en la Liga Mayor tras dar de alta y posteriormente frenar el registro del quarterback Mirko Martos con los Auténticos Tigres de la UANL, a sólo días de haberlo declarado elegible para la temporada 2025.

El 1 de septiembre, mediante un oficio firmado por su presidente, José Luis Rodríguez González, la ONEFA notificó a la UANL que Martos podía participar en la campaña.

Sin embargo, días después, el propio Rodríguez admitió en entrevista radiofónica que la Comisión de Elegibilidad recibió una inconformidad presentada en una sesión donde estuvo Rafael Duk, director del programa de futbol americano del IPN, lo que llevó a revertir la autorización.

La resolución se basó en el artículo 26 del reglamento de competencia, que limita a tres los jugadores con doble nacionalidad o extranjeros que hayan cursado su formación en el extranjero hasta high school, y en el inciso 26.1, que exige una antigüedad mínima de un semestre como alumno regular en la institución que los registre.

“Los equipos podrán registrar un máximo de tres jugadores que, teniendo la nacionalidad mexicana, doble nacionalidad o extranjeros, hayan tenido una formación deportiva en el futbol americano en el extranjero y académicamente hayan cursado hasta high school.

“Será obligatorio que dichos jugadores sean alumnos regulares por la institución que los pretenda registrar cuando menos con seis meses de antigüedad previo al torneo en que vaya a participar”, cita el reglamento de ONEFA.

No obstante, la interpretación del reglamento es ambigua. Martos, nacido en Texas, pero con padre mexicano, cursó primaria y secundaria en México, además de desarrollarse en la liga infantil OFASE en Quintana Roo hasta los 15 años.

Su única formación en Estados Unidos fue la preparatoria en la prestigiosa Mater Dei High School.

“Sus estudios de primaria y secundaria los realizó en México, al igual que su formación deportiva. Desde los cuatro hasta los 15 años jugó en OFASE en Quintana Roo. El hecho de haber cursado solo la preparatoria en Estados Unidos NO significa que haya sido formado allá”, escribió en redes sociales su padre, Marco Martos, exjugador de NFL Europa y de la NFL.

Aunque se prevé que la UANL acatará la decisión de la ONEFA, fuentes cercanas al organismo rector del futbol americano estudiantil de México consultadas por El Horizonte admitieron que entre 15 y 20 jugadores de otros equipos también cursaron la preparatoria en Estados Unidos y militan actualmente en la liga sin cumplir con el semestre de antigüedad exigido.

Fuera del campo, la controversia sigue abierta. Dentro de él, los Auténticos Tigres mantienen paso perfecto en la Conferencia de los 14 Grandes, con récord invicto tras tres jornadas.

