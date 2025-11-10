Cerrar X
Deportes

Fritz vence al suplente Musetti en las Finales ATP en Turín

El tenista estadounidense Taylor Fritz comenzó con fuerza las Finales ATP al vencer este lunes 6-3, 6-4 al recién ingresado Lorenzo Musetti

  • 10
  • Noviembre
    2025

Taylor Fritz comenzó con fuerza las Finales ATP al vencer este lunes 6-3, 6-4 al recién ingresado Lorenzo Musetti.

Fritz llegó el año pasado a la final del torneo que recibe a los ocho mejores jugadores de la temporada.

Musetti fue un reemplazo de última hora para Novak Djokovic, quien se retiró con una lesión en el hombro después de vencer al italiano en la final de Atenas el sábado.

Más tarde, el campeón defensor Jannik Sinner juega contra Felix Auger-Aliassime en una repetición de su reciente final del Masters de París, que ganó a Sinner en sets corridos.

Sinner y Carlos Alcaraz, quien ganó su primer partido el domingo, todavía están luchando para terminar la temporada como el número uno del mundo.


