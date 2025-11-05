Fuerza Regia toma ventaja de 2-0 en la Final de la LNBP

Fuerza Regia quiere el sexto título en la historia de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP)… y esto lo demostró este martes por la noche en la Ciudad de México.

La quinteta de la Sultana del Norte derrotó 87-78 a los Diablos Rojos del México en el Juego 2 de la Gran Final de los Playoffs de la Temporada 2025, celebrado en la duela del Gimnasio Juan de Barrera en la capital del país, ante una buena entrada en las tribunas.

Con ello, el conjunto de Monterrey se coloca arriba 2-0 en la confrontación, que es a ganar cuatro de siete encuentros.

Hoy miércoles y mañana jueves habrá descanso, pero el viernes se reanuda la batalla en la duela de ‘La Fortaleza’, el Gimnasio Nuevo León Unido, con el Juego 3 a las 20:00 horas.

El Juego 4 será el sábado a las 16:00 horas; en caso de requerirse un Juego 5, será el lunes de la próxima semana a las 20:00 horas.

De extenderse el desafío, el Juego 6 y el Juego 7 serán jueves y viernes de la próxima semana, respectivamente, ambos a las 20:15 horas en la capital del país.

En el juego de anoche, los de la Ciudad de México tomaron ventaja en el primer cuarto por 24-19, pero los del Cerro de La Silla se recuperaron y ganaron 23-17 el segundo periodo, para irse al descanso con ventaja mínima de 42-41.

El tercer cuarto fue para los regiomontanos por 20-19, y en el último período, Fuerza Regia selló la victoria con un 25-18 a su favor, para el total de 87-78 al momento de silbatazo final.

El jugador Scott Bamforth fue el mejor anotador de los nuevoleoneses con 25 puntos, mientras que Michael Carrera, de Diablos Rojos, fue el elemento con más unidades, con un total de 22.

Comentarios