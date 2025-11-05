Cerrar X
Whats_App_Image_2025_11_05_at_1_31_17_AM_3eea5932bd
Deportes

Fuerza Regia toma ventaja de 2-0 en la Final de la LNBP

Derrota 87-78 a Diablos Rojos en el Gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México, en el Juego 2 de la serie que es a ganar cuatro de siete encuentros

  • 05
  • Noviembre
    2025

Fuerza Regia quiere el sexto título en la historia de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP)… y esto lo demostró este martes por la noche en la Ciudad de México.

La quinteta de la Sultana del Norte derrotó 87-78 a los Diablos Rojos del México en el Juego 2 de la Gran Final de los Playoffs de la Temporada 2025, celebrado en la duela del Gimnasio Juan de Barrera en la capital del país, ante una buena entrada en las tribunas.

Con ello, el conjunto de Monterrey se coloca arriba 2-0 en la confrontación, que es a ganar cuatro de siete encuentros.

Hoy miércoles y mañana jueves habrá descanso, pero el viernes se reanuda la batalla en la duela de ‘La Fortaleza’, el Gimnasio Nuevo León Unido, con el Juego 3 a las 20:00 horas.

El Juego 4 será el sábado a las 16:00 horas; en caso de requerirse un Juego 5, será el lunes de la próxima semana a las 20:00 horas.

De extenderse el desafío, el Juego 6 y el Juego 7 serán jueves y viernes de la próxima semana, respectivamente, ambos a las 20:15 horas en la capital del país.

En el juego de anoche, los de la Ciudad de México tomaron ventaja en el primer cuarto por 24-19, pero los del Cerro de La Silla se recuperaron y ganaron 23-17 el segundo periodo, para irse al descanso con ventaja mínima de 42-41.

El tercer cuarto fue para los regiomontanos por 20-19, y en el último período, Fuerza Regia selló la victoria con un 25-18 a su favor, para el total de 87-78 al momento de silbatazo final.

El jugador Scott Bamforth fue el mejor anotador de los nuevoleoneses con 25 puntos, mientras que Michael Carrera, de Diablos Rojos, fue el elemento con más unidades, con un total de 22.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_05_T180831_640_c5c6bf0ef9
Anuncian restricciones viales por obras en la zona del Huajuco
Whats_App_Image_2025_11_05_at_5_42_31_PM_b14f3022bf
Refuerza Monterrey limpieza en alrededores de la Basílica
5355a8a1_1095_4d62_aef1_fc0f210685e5_6cb7ef970e
Consolidan Monterrey y Dallas lazos rumbo al Mundial 2026
publicidad

Últimas Noticias

AP_25310002669836_799c314903
Noboa recorre con Kristi Noem posible base de EUA en Ecuador
Whats_App_Image_2025_11_05_at_8_05_34_PM_c97c0c7c29
EUA reducirá 10% de vuelos por falta de controladores aéreos
escena_anahi_5675863dc5
Anahí se adelanta a la Navidad y pone su pino
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_11_03_at_11_13_15_PM_a95c91a6ed
Presunto homicida de Cumbres Mediterráneo se quita la vida
Whats_App_Image_2025_11_04_at_1_25_37_AM_d94cb799e0
Se cansan de aseguradoras y bloquean Constitución
mujer_crimen_cumbres_304d63a844
Mujer asesinada era socia y compañera de trabajo de su agresor
publicidad
×