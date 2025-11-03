Cerrar X
Deportes

Gabe Kapler es nuevo gerente general de los Marlins de la MLB

El exmanager de Filadelfia y San Francisco asumirá el cargo tras un año como asistente de GM; será el sexto en la historia de la franquicia de Miami

  • 03
  • Noviembre
    2025

Los Marlins de Miami tienen nuevo gerente general, pues este lunes el equipo dio a conocer que Gabe Kapler será quien ocupe el puesto en una serie de cambios en la oficina principal.

Además de este cambio, Frankie Piliere pasó a convertirse en vicepresidente de pronósticos amateurs e iniciativas de evaluación de jugadores, y Vinesh Kanthan fue nombrado director senior de operaciones de béisbol.

Con estos cambios, Kapler se convierte en el sexto gerente general de la franquicia, a la cual llegó en 2024 como asistente de GM, centrándose en el desarrollo de jugadores, entrenadores y personal.

En la pasada temporada, el sistema de ligas menores de los Marlins hizo historia en el club con cuatro afiliados diferentes alcanzando la postemporada en sus respectivos niveles. Eso incluye a Jacksonville, que se proclamó campeón nacional de Triple-A.

Kapler pasó las seis temporadas anteriores como manager con Filadelfia (2018-19) y San Francisco (2020-23). El nativo de Los Ángeles también fue director de desarrollo de jugadores de los Dodgers de 2015 a 2017, cuando fueron campeones de la Serie Mundial. Ahí trabajo con el manager de los Marlins, Clayton McCullough.


