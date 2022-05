Gignac se inspira en Michael Jordan para remontar ante Atlas

Tal parece que el conjunto de los felinos aún no pierde la esperanza de poder remontar al Atlas y obtener su pase a la gran final, pues André-Pierre Gignac publicó un mensaje de esperanza para la afición en su cuenta de Instagram.

El delantero francés de los felinos se inspirará en Michael Jordan para poder obtener esa complicada remontada frente a los Zorros del Atlas este sábado en el Volcán.

Esto debido a que Gignac posteó en sus historias de Instagram un viejo mensaje emitido por Jordan cuando este era parte del conjunto de los Chicago Bulls en la NBA.

"He perdido más de 9 mil tiros en mi carrera. He perdido casi 300 juegos. 26 veces me han encomendado tomar el tiro ganador del juego y fallé. He fracasado una y otra vez en mi vida y por eso tengo éxito", se lee en la imagen, a lo que el francés también agregó: "Vamos por el partido perfecto".