González y Pacheco encabezan campaña hispana en NFL

Christian González, esquinero colombiano de los New England Patriots, e Isiah Pacheco, corredor con raíces puertorriqueñas de los Kansas City Chiefs, encabezan la campaña "Por la cultura".

Este proyecto forma parte del "Mes de la herencia latina" que la NFL puso en marcha este lunes pasado.

De acuerdo con la vicepresidenta senior de marca global y consumo de la NFL, Marissa Solís, afirmó que cuenta con la mayor base de aficionados en dicho deporte.

"Con más de 39 millones de aficionados latinos de la NFL en Estados Unidos nos enorgullece contar con una de las mayores bases de aficionados latinos en los deportes estadounidenses [...[ es un reflejo de nuestro compromiso permanente con la comunidad", exclamó la funcionaria.

"Por la cultura" es una iniciativa en la que se destaca la presencia de jugadores, entrenadores y miembros de personal latino que actúan en la liga, para celebrar su impacto en el deporte.

González aparece en un vídeo de 30 segundos titulado 'Hacia dónde lo llevan', en el que habla de su amor por el juego y cómo lo están llevando a más países.

Mientras que el dos veces campeón en Super Bowl se le ve acompañado de varios niños mientras juegan en un barrio de San Juan, Puerto Rico.

La NFL anunció que en los próximos días lanzará otro vídeo en el que se contarán historias de la comunidad latina acompañados por más estrellas de la liga.

Comentarios