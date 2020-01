´Gracias por la confianza´; Gerardo Guerra Lozano

"Han pasado ya 25 años de que un 5 de enero, más de 25 equipos saltaron al sintético en el municipio de San Nicolás para dar inicio al nacimiento de una de las organizaciones deportivas con mejor estructura en el país, la Liga Casa Bella".

Así, con esas emotivas palabras, Gerardo Guerra Lozano –presidente– evocó ante más de medio centenar de invitados congregados en la Arena Monterrey, el nacimiento de la Liga, que en pocos años se convertiría en el principal detonante del futbol rápido nacional e internacional hasta nuestros días.

Carlos de La Fuente Flores, coordinador de la bancada panista de la 75ª legislatura local; el padre Raymundo Gómez; Jaime Borrego Flores, director técnico del Monterrey Flash y Juan Francisco Meraz Cobos, coordinador del Colegio de Árbitros en Nuevo León de la Federación Mexicana Futbol Rápido, encabezaron al grupo de asistentes integrado por jugadores, entrenadores, representantes de medios de comunicación y familiares que acudieron a la ceremonia conmemorativa del 25 aniversario de la Liga Casa Bella.

"El valor del agradecimiento, es uno de los muchos valores que mis padres me enseñaron y quiero decirles gracias, no sólo por la educación que me dieron, sino también por el apoyo que en todo momento me brindaron para lograr mis metas", expresó el empresario deportivo al momento de presentar a sus padres Gerardo Guerra Sepúlveda y Yolanda Lozano Rangel presentes en el evento.

Videos, anécdotas y felicitaciones fueron parte de la atmósfera que reinó en la ceremonia, en donde 42 personalidades que han formado parte de la familia de la Liga de Futbol Rápido y Futbol 7 ´Casa Bella´ en los últimos 25 años.

"Una vez, un empresario me dijo: los tontos dicen siempre lo que van hacer, y nunca lo hacen, pero los listos cuentan lo que ya hicieron, sus logros. Muchos de los que me conocen saben que mucho de esto forma parte de mí y trato de aplicarlo en mi vida", concluyó Guerra Lozano.

A lo largo de los últimos 25 años, desde aquel 5 de enero de 1995, la Liga de Futbol Rápido Casa Bella, otrora Liga San Nicolás, ha fomentado y desarrollado la práctica del deporte de la ´pelota caliente´ –como también se le conoce al futbol rápido–, así como el Futbol 7, otra modalidad muy arraigada en el medio deportivo local.

Torneos infantiles, juveniles, libres, veteranos, femenil y varonil de Liga, estatales y nacionales, futbol ´de peso´, futbol americano Arena, ´lingerie´, futbol para amputados, boxeo, lucha libre han formado parte importante de la historia a lo largo de un cuarto de siglo en las instalaciones de la Liga Casa Bella, sede también de los equipos profesionales de futbol rápido internacional La Raza y Monterrey Flash –de la Major Arena Soccer League (MASL)–, así como de la Liga Mexicana de Futbol Rápido con las escuadras de Monterrey Flash, Casa Bella y Gokay.

