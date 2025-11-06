Gran expectación por ver al rejoneador español Andy Cartagena

Gran expectación, que se ha reflejado en redes sociales, es la que ha levantado el espectacular rejoneador español Andy Cartagena, quien el domingo en punto de las 16:30 horas, junto con su cuadra de excelentísimos caballos toreros, compartirá el paseíllo con los matadores de a pie regiomontanos, Juan Fernando y Sergio Garza, quienes despacharán un fino y bien presentado encierro de la prestigiosa ganadería jalisciense de La Concepción, propiedad del escrupuloso criador Don Octavio Casillas.

El maestro del toreo a la jineta, Cartagena, y quien se ha distinguido a lo largo de su exitosa trayectoria por su pasión, determinación y entrega, hizo su debut público en público en el año 1996, tomando la alternativa al año siguiente.

Con casi 30 años de trayectoria profesional, el diestro ha forjado una trayectoria sólida en el mundo taurino para convertirse en uno de los máximos exponentes del toreo a caballo.

En México, el jinete español ha conquistado importantes triunfos al haber desarrollado campañas frecuentes y exitosas; por ejemplo, en la temporada 2018 se hizo de un triunfo destacado en la Monumental regiomontana al llevarse un par de orejas de sus ejemplares que le correspondieron en suerte aquella tarde, mostrando su poderío y dominio ecuestre en la ejecución de sus temerarias suertes y la gran capacidad para conectar con el público regio desde el primer momento.

Su más reciente actuación en el dorado redondel regiomontano de la colonia Del Prado fue en mayo de 2023; obtuvo un gran triunfo con el corte de tres orejas que le valieron su salida en hombros por la puerta grande en una tarde memorable que aún se atesora en el recuerdo de la afición que se hizo presente en los tendidos.

Lo que distingue a Cartagena no es solo su técnica, sino el claro sentido artístico con que emplea a sus torerísimos caballos.

El diestro utiliza monturas exclusivas y preparadas para cada suerte: salida, banderillas y encerrona final, buscando la armonía perfecta entre jinete y caballo.

Su dominio sobre el caballo le permite ‘dibujar’ en el ruedo figuras, que más allá de la lidia son la expresión pura de su arte y estilo de torear.

En Monterrey, el diestro ha sabido ganarse el favor de la afición al exhibir entrega absoluta desde el primer momento en que pisa el albero hasta la última ejecución de sus suertes, en las que la emoción del temple, la cadencia y ritmo de su andar se combinan para provocar la explosión de júbilo en los tendidos.

Entendiendo que el toreo a caballo exige no solo equilibrio y valor, sino también comunicación con el animal, Cartagena mantiene su cuadra de caballos toreros entrenada para responder con precisión, belleza y armonía para brindar al público el momento mágico en que jinete y caballo parecen un solo artista.

Esa conjunción es una de sus grandes cualidades, al ver al caballo torear tanto como el jinete.

La expectación, la histórica plaza y el prestigio de la ganadería La Concepción que, al lado de los toreros de a pie, los regiomontanos Juan Fernando y Sergio Garza, junto con la presencia del público regiomontano en los tendidos, conforman el escenario ideal para que la reaparición de Andy Cartagena tome una dimensión especial y vuelva a demostrar su sentido del espectáculo, su elegancia, su ambición artística y su hambre de triunfo.

En definitiva, este domingo la Monumental ‘Lorenzo Garza’ vibrará al compás del rejoneo de Andy Cartagena y el toreo de a pie de Juan Fernando y Sergio Garza. Los boletos para esta sensacional corrida del domingo se pueden conseguir en la plataforma de Superboletos.com y en las taquillas de la plaza.

