Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_10_19_T113034_324_0163c78ac7
Deportes

Gran Premio de F1 en Austin asegura calendario hasta 2034

El Gran Premio de F1 de EUA, que se celebra en el Circuito de las Américas de Austin, permanecerá en el calendario al menos hasta finales de 2034

  • 19
  • Octubre
    2025

El Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos, que se celebra en el Circuito de las Américas de Austin, permanecerá en el calendario de la F1 al menos hasta finales de 2034, anunció este domingo Liberty Media.

La carrera texana, una de las tres que se disputan en Estados Unidos junto con Miami y Las Vegas, ha registrado algunas de las mayores multitudes del calendario. El año pasado, el evento reunió a 430 mil asistentes durante los tres días de actividad.

"Gracias al gran apoyo y a una maravillosa ciudad anfitriona, el Gran Premio de Estados Unidos ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo de un solo fin de semana, con un impacto económico anual sin igual", destacó Bobby Epstein, promotor y presidente del circuito.

Desde su inauguración en 2012, el Circuito de las Américas se ha convertido en uno de los favoritos de pilotos y aficionados, diferenciándose de los otros dos trazados temporales del país.

Con este nuevo acuerdo, Austin se coloca entre las sedes con los contratos más largos de la Fórmula Uno.

Para comparación, Miami y el Red Bull Ring de Austria tienen contratos hasta al menos 2041, Baréin hasta 2036, Melbourne y Mónaco hasta 2035, Silverstone hasta 2034, mientras que Arabia Saudita y Qatar cuentan con acuerdos hasta 2032.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Vector dice adiós a clientes tras acusaciones de lavado de dinero
convoy_eua_fc0be24e33
Accidente en Polonia involucra convoy militar de EUA y autobús
AP_25293861649424_afaccfb889
Joe Biden concluye radioterapia por su cáncer de próstata
publicidad

Últimas Noticias

finanzas_bancos_vector_616a7838cb
Vector dice adiós a clientes tras acusaciones de lavado de dinero
AP_25294103710657_49fa0851f5
¡Lista la Serie Mundial! Azulejos se medirán con los Dodgers
coahuila_eh_d75c357d0e
Fiscalía detiene a agresores de militares; dos son mujeres
publicidad

Más Vistas

casetas_autopista_aeropuerto_a444cf060e
Reducen espera en caseta de Autopista al Aeropuerto con gratuidad
EH_FOTO_VERTICAL_2025_10_19_T144005_643_60c5415877
Fallece Jesús Montero, ex jugador de Grandes Ligas, a los 35 años
EH_FALLECIMIENTO_8_a98932e47a
Muere bajista y miembro fundador de Limp Bizkit, Sam Rivers
publicidad
×