Gran Premio de F1 en Austin asegura calendario hasta 2034

El Gran Premio de Fórmula Uno de Estados Unidos, que se celebra en el Circuito de las Américas de Austin, permanecerá en el calendario de la F1 al menos hasta finales de 2034, anunció este domingo Liberty Media.

La carrera texana, una de las tres que se disputan en Estados Unidos junto con Miami y Las Vegas, ha registrado algunas de las mayores multitudes del calendario. El año pasado, el evento reunió a 430 mil asistentes durante los tres días de actividad.

"Gracias al gran apoyo y a una maravillosa ciudad anfitriona, el Gran Premio de Estados Unidos ha crecido hasta convertirse en uno de los mayores acontecimientos deportivos del mundo de un solo fin de semana, con un impacto económico anual sin igual", destacó Bobby Epstein, promotor y presidente del circuito.

Desde su inauguración en 2012, el Circuito de las Américas se ha convertido en uno de los favoritos de pilotos y aficionados, diferenciándose de los otros dos trazados temporales del país.

Con este nuevo acuerdo, Austin se coloca entre las sedes con los contratos más largos de la Fórmula Uno.

Para comparación, Miami y el Red Bull Ring de Austria tienen contratos hasta al menos 2041, Baréin hasta 2036, Melbourne y Mónaco hasta 2035, Silverstone hasta 2034, mientras que Arabia Saudita y Qatar cuentan con acuerdos hasta 2032.

