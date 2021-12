Grandes duelos divisionales en la Semana 13 de la NFL 2021

Destacan las siguientes batallas: Baltimore Ravens Vs. Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers Vs. Seattle Seahawks y el Monday Nigth

La Semana 13 de la NFL 2021 comenzó anoche con la victoria de Vaqueros de Dallas por 27-17 en casa de Santos de Nueva Orleans... y tenemos grandes juegos para esta semana entre los que destacan grandes duelos divisionales como lo son: Baltimore Ravens Vs. Pittsburgh Steelers, San Francisco 49ers Vs. Seattle Seahawks y el Monday Nigth entre los New England Patriots Vs. Buffalo Bills.

Todos serán grandes encuentros y tendremos pick para dos de ellos... vamos a las noticias más importantes de cara a esta semana, para posteriormente pasar a nuestros picks.

- New Orleans Saints: El RB Alvin Kamara continúa fuera de acción por lesión en la rodilla.

- New York Giants: El QB Daniel Jones sí podrá jugar a pesar de la lesión en el cuello sufrida la semana pasada; los receptores Sterling Shepard y Kadarius Toney están fuera de acción por lesiones en el tendón de la corva.

- Las Vegas Raiders: El TE Darren Waller está fuera de acción al menos esta semana por una lesión en la rodilla-

- Detroit Lions: El RB D´Andre Swift estará fuera al menos dos semanas por lesión en el hombro.

- Carolina Panthers: El RB Christian McCaffrey está fuera el resto de la temporada con una lesión de tobillo.

- Minesota Vikings: El RB Dalvin Cook estará fuera entre dos y tres semanas por lesión en el hombro.

PICK ESPECIAL DE LA SEMANA

DOLPHINS -4

New York Giants at Miami Dolphins: Los Giants vienen de sacar una valiosa victoria ante los Eagles, pero eso fue en la fría ciudad de New York, esta vez viajarán al húmedo calor de Miami, en un duelo que los pondrá a prueba; los Dolphins se han enrachado con cuatro victorias al hilo... y en su casa ante unos Giants, que tienen a su QB Daniel lastimado del cuello y cualquier golpe podría sacarlo de acción temprano en el encuentro, además de no contar con dos de sus mejores receptores por lesión, no pinta nada bien para ellos esta visita. Miami ganara por al menos un touchdown.

PICK PRESENTIMIENTO

CHARGERS +3

Los Angeles Chargers at Cincinnati Bengals: Los Chargers vienen de perder de fea manera ante los Broncos de Denver, el equipo tiene el potencial de ser uno de los mejores de la liga y lo han demostrado, su QB Justin Herbert se sacudirá la mala actuación de la semana pasada y retomará el gran nivel que ha mostrado durante la temporada ante unos Bengals, que si bien en momentos también han lucido como uno de los mejores equipos de la liga, han sido irregulares perdiendo juegos contra rivales muy inferiores como los Jets y los Bears. Los Chargers mantendrán un juego cerrado en Cincinnati... y si pierden, será por menos de tres puntos.

PICK ADICIONAL

BILLS -3

New England Patriots at Buffalo Bills: New England se encuentra en la cima de su División en este momento y jugando su mejor football de la temporada; los Bills, aunque apalearon a los Saints la semana pasada, no mostraron su mejor nivel y han sido muy irregulares, pero tienen más armas y son en el papel un mejor equipo que los Patriots. Es ganar o morir para los Bills, quienes no pueden permitir en su casa que su odiado rival les gane la División y les complique la calificación. Saldrán a demostrar que son contendientes al Super Bowl y ganarán este juego por al menos un touchdown.

PICK SORPRESA DE LA SEMANA

SEAHAWKS +3

San Francisco 49ers at Seattle Seahawks: Todos hemos sido testigos del pésimo nivel que han mostrado Russell Wilson y la ofensiva de Seattle las últimas tres semanas, pero este es un juego divisional y es contra los 49ers por lo que eso cambiara. San Francisco tiene una buena racha ganadora y está jugando buen nivel, por eso esta será la sorpresa de la semana. Seattle le ha ganado 14 de los últimos 16 juegos a San Francisco y continuarán en esa línea, será un juego duro y físico donde Seattle hará valer su condición de local y saldrá con la victoria.

