Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T141915_165_ac2f177253
Deportes

Grosjean vuelve a conducir en F1 tras accidente de 2020

"El Fénix" regresó a las pistas para manejar el monoplaza perteneciente a su antiguo equipo Haas. Recorrió la pista con un piloto de la actual parrilla

  • 26
  • Septiembre
    2025

Romain Grosjean se reencontró con Ayao Komatsu, actual director de Hass, tras el accidente que lo separo de las pistas por largo tiempo.

A través de redes sociales, el piloto se mostró emocionado al subir a un monoplaza después de varios años, en compañía del tisofi Charles Leclerc.

En tanto, Fórmula 1 se mostró feliz ante el regreso de Grosjean a las pistas de Mugello.

¿Cómo fue el accidente en 2020?

Romain Grosjean se encontraba corriendo la primera vuelta en el Gran Premio de Bahrein por la escudería de Haas cuando ocurrió el siniestro.

Al salir de una curva, el piloto tuvo un ligero choque contra el ruso Daniil Kvyat para después impactarse contra las barreras de seguridad a 220 km/h.

El auto se incendió con el piloto dentro, por lo que se vivieron uno de los momentos más impactantes de la historia reciente de la Formula 1.

Tras el auxilio de los rescatistas, Grosjean logró salir caminando entre las llamas, por lo que ganó el apodo de "El Fénix". Sin embargo, no pudo concluir la temporada debido a las quemaduras sufridas en sus extremidades.

G1xuOYiXIAAhPAM.jpg

Tras este accidente, Grosjean corrió en la IndyCar debido a que no fue renovado por su entonces equipo para la siguiente temporada.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_2_10_21_PM_64edf82c54
Lluvia de accidentes viales en Reynosa marca este viernes
EH_UNA_FOTO_2025_09_25_T100222_075_8d6bbb40c1
David Fry resulta con fracturas en rostro tras pelotazo
operativo_carrusel_miramar_6aab513431
Bajan accidentes viales en Playa Miramar tras operativos Carrusel
publicidad

Últimas Noticias

gettyimages_2184585949_20250728110847600_8bd5c3ba74
Documentos revelan reuniones de Epstein con Musk, Bannon y Thiel
la_luz_mundo_iglesia_detenidos_michoacan_df20fb58b9
Liberan a 38 presuntos miembros de Los Jahzer en Michoacán
photo_2025_09_26_19_21_02_b6dfa0ba75
Nuevo León celebra Día Mundial del Turismo 2025
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
publicidad
×