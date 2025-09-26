Grosjean vuelve a conducir en F1 tras accidente de 2020

Romain Grosjean se reencontró con Ayao Komatsu, actual director de Hass, tras el accidente que lo separo de las pistas por largo tiempo.

A través de redes sociales, el piloto se mostró emocionado al subir a un monoplaza después de varios años, en compañía del tisofi Charles Leclerc.

En tanto, Fórmula 1 se mostró feliz ante el regreso de Grosjean a las pistas de Mugello.

'The Phoenix' returns to the F1 cockpit for the first time since his accident five years ago 💪#F1 pic.twitter.com/AcV6r0UU5Z — Formula 1 (@F1) September 26, 2025

¿Cómo fue el accidente en 2020?

Romain Grosjean se encontraba corriendo la primera vuelta en el Gran Premio de Bahrein por la escudería de Haas cuando ocurrió el siniestro.

Al salir de una curva, el piloto tuvo un ligero choque contra el ruso Daniil Kvyat para después impactarse contra las barreras de seguridad a 220 km/h.

El auto se incendió con el piloto dentro, por lo que se vivieron uno de los momentos más impactantes de la historia reciente de la Formula 1.

Tras el auxilio de los rescatistas, Grosjean logró salir caminando entre las llamas, por lo que ganó el apodo de "El Fénix". Sin embargo, no pudo concluir la temporada debido a las quemaduras sufridas en sus extremidades.

Tras este accidente, Grosjean corrió en la IndyCar debido a que no fue renovado por su entonces equipo para la siguiente temporada.

Comentarios