Guillermo Ochoa recibe 5 goles en su debut en Chipre

Guillermo Ochoa debutó con AEL Limassol FC en la Primera División de Chipre tras cuatro meses de inactividad, pero recibió cinco goles del Omonia

  22
  Septiembre
    2025

El portero mexicano Guillermo Ochoa volvió a la cancha este lunes después de cuatro meses de inactividad y lo hizo debutando con el AEL Limassol FC en la Primera División de Chipre, sin embargo su estreno estuvo lejos de ser el esperado: su equipo cayó goleado 5-0 ante Omonia en la cuarta jornada del torneo.

El guardameta no jugaba desde el 17 de mayo de 2025, cuando defendió la portería del AVS Futebol SAD en la Primeira Liga de Portugal frente al Moreirense.

Buen inicio, pero una segunda parte para el olvido

Durante los primeros 20 minutos, Ochoa mantuvo la portería en cero, hasta que Senou Coulibaly abrió el marcador al minuto 21. Tras el descanso, el partido se complicó aún más para el Limassol: Willy Semedo puso el 2-0 al 50’, Evangelos Andreou amplió al 75’, Ioannis Kousiulos marcó al 77’ y finalmente Angelos Neophytou selló el 5-0 al 83’.

Con la victoria, Omonia se coloca como líder del campeonato con 9 puntos, mientras que AEL Limassol se queda en la novena posición con 4 unidades, producto de un triunfo, un empate y dos derrotas.

La siguiente cita para Guillermo Ochoa y AEL Limassol será el sábado 27 de septiembre, cuando reciban en casa al Akritas Chlorakas.

El partido significará la presentación oficial del portero mexicano ante la afición chipriota, que espera ver una mejor versión del experimentado guardameta.


