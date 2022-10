¿Habrá Clásico Regio Femenil en Semifinal?

Rayadas y Tigres Femenil disputan este lunes la Vuelta de Cuartos de Final en el Torneo Apertura 2022.

Tras disputarse la primera parte de Cuartos de Final del Torneo Apertura 2022 en la Liga MX Femenil, nos encontramos con una derrota de Rayadas por 2-1 en la Bella Airosa y una épica goleada de 4-0 de Tigres Femenil en su visita al “averno”.



En ambas batallas se presentó polémica en la toma de decisiones en el VAR, poniendo en aprietos a las árbitras centrales de apellido Pérez Borja -Priscila Eritzel y Diana Stephanía-, quienes se encargaron de llevar el orden de los partidos en los que tuvieron injerencia los clubes regios.



Se le aparecen al diablo

La cartelera futbolera inicia con el enfrentamiento entre Tigres Femenil en contra de Toluca, en el Estadio Universitario a las 19:00 horas. El equipo de Carmelina Moscato le propinó una severa goleada de 4-0 a las “escarlatas”, al llenarles la canasta a las “pingas” en cuatro ocasiones en terrenos mexiquenses.



Es destacable el trabajo realizado por la ofensiva felina al no perdonar las opciones manifiestas de gol que se les presentaron.



Dinamita pura sembraron en el marco contrario Liliana Mercado, Lizbeth Ovalle, Mia Fishel y Stephany Mayor, al mandar el balón al fondo de la red en una ocasión cada una.



Corría el minuto 83 cuando de pierna izquierda la delantera Destinney Duron clarea a la cancerbera universitaria Cecilia Santiago, quien nada pudo hacer por atajar el obús, pero la silbante Diana Stephanía Pérez Borja decreta un aparente fuera de juego, y que con la ayuda del VAR anula el gol.



Aunque esto no fue factor en el triunfo obtenido por las dirigidas por Carmelina Moscato, queda ese polémico antecedente que no afectó en el resultado final.



Buscan un panorama más hermoso

Al concluir el partido al que en el segmento anterior hicimos referencia, que se desarrollará en el municipio de San Nicolás de los Garza, se abrirán las hostilidades a una distancia aproximada de 13.9 kilómetros con el enfrentamiento entre Rayadas y Pachuca en el “Gigante de acero” a las 21:00 horas.



Esta vez, la escuadra que dirige Eva Espejo viene de perder ante las Tuzas por marcador de 2-1 en tierras hidalguenses; de llamar la atención el trabajo realizado por ambas escuadras, que mostraron un pleno conocimiento del funcionamiento de su rival donde, tras aplicarse en sus líneas en distintos momentos del partido, fueron causa de buenos aciertos, que a su vez contuvieron el daño que su enemigo les quiso realizar.



Y quien más que Diana Evangelista, quien por undécima ocasión se hizo presente en el marcador en su fase de Liguilla, la que con un potente y cruzado derechazo dejó sin oportunidad a la arquera de la Bella Airosa, Esthefanny Barreras, cuando corría el minuto 66.



Pero dos polémicas jugadas consultadas en el VAR, por parte de la silbante Priscila Eritzel Pérez Borja, decreta como válida la anotación consumada por Mónica Alvarado y una anotación de la española Jennifer Hermoso, esa misma que en su presentación oficial asistieron el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola, y la Directora de la Liga Femenil, Mariana Gutiérrez, para darle la Bienvenida; llegó con un palmarés impresionante, pero que solamente ha dado destellos de su futbol en escasos 471 minutos durante los siete partidos en donde ha participado; por fin anotó un gol y lo hizo desde el manchón penal.



Lo que se viene

Son distintos escenarios en los que tanto Tigres Femenil como Rayadas enfrentarán, unas con la comodidad que le proporciona el abultado marcador a su favor, mientras que las otras sólo un triunfo las hará seguir incrementando la opción de avanzar a la siguiente fase.



Un dato por destacar es que desde la Jornada 7 del Torneo Clausura 2021 no pierden en casa las dirigidas por Eva Espejo, y en esa ocasión cayeron por marcador de 4-3 ante FC Juárez en las instalaciones de El Barrial.