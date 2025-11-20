Habrá mano a mano de forcados en la corrida de este viernes

No conforme con la grandeza ecuestre que anuncia el cartel que la Monumental ‘Lorenzo Garza’ ha confeccionado para el cerrojazo de la temporada 2025 el viernes a las 20:30 horas y en donde harán el paseíllo los excelentes rejoneadores Jorge Hernández Gárate, Guillermo Hermoso de Mendoza y Tarik Othón, la empresa anuncia el mano a mano entre los valientes y temerarios grupos de Forcados Amadores de México y los Forcados de Juriquilla, quienes verán su suerte frente a un encierro fuerte y bien presentado de la ganadería de Marrón.

Si el cerrojazo de la temporada 2025 ya apuntaba alto con el valor, clase, temeridad y arte ecuestre de Hernández Gárate, Hermoso de Mendoza y Othón, y sus respectivas cuadras de caballos toreros, la inclusión de los dos grupos de forcados en este cartel eleva la tensión.

Los Forcados Amadores de México son una agrupación nacida como proyecto de unión entre distintos grupos aficionados del país; se presentan como colectivo que reúne a elementos de Querétaro, Mazatlán, San Luis, Hidalgo y otros lugares y regiones taurinas. Su presencia busca, además de ofrecer una exhibición de unidad nacional, altos niveles de emoción con carácter y valor en todas las plazas donde se presentan.

Por su parte, los Forcados de Juriquilla, fundados en Querétaro y con varios años de trayectoria en festejos regionales, traen la escuela local que han consolidado en sus múltiples presentaciones en Provincia Juriquilla y otros cosos del interior del país, demostrando su valor a toda prueba.

Y es que hablar de forcados es hablar de temeridad en grupo. La pega, esa suerte que acelera el corazón del más valiente, exige que ocho hombres a pie y sin protección más que su valor, coordinación y técnica, se planten frente al toro para sujetarlo con el pecho y los brazos hasta lograr inmovilizarlo, en una demostración clara de la frase que reza: “La unión hace la fuerza”.

La figura del forcado de cara, el primero en recibir la embestida, concentra la adrenalina, pues su pecho es objetivo y su caída la llave que permite al resto entrar y cerrar la suerte. El remate corre a cargo del rabillero, que con su destreza obliga al toro a girar agarrado a su rabo, hasta poder salir airoso y terminar la emocionante suerte, que es una coreografía de peligro donde el error, una mala postura, un desvío del animal, se paga muy caro, con atropellos o lesiones y en ocasiones hasta con cornadas; por ello la limpia ejecución de la suerte, más que una hazaña, es un ejercicio de confianza y coordinación absoluta entre los forcados participantes.

Además de que los forcados vienen a acompañar una faena de los rejoneadores, ellos marcan los instantes de mayor recogimiento y sonoridad. Cuando el ruedo se queda en silencio y la banda baja la partitura, la pega obliga a los latidos colectivos a sincronizarse; cuando sale bien, estalla el aplauso que reconoce la entrega; cuando falla, se escucha el lamento de la grada que sabe lo que pudo haber sucedido. Ser forcado es una combinación de técnica, arrojo, temple, mucho valor y también ese punto de locura y pasión para pararse ante el toro sin ninguna protección.

Así pues, la Monumental Monterrey tendrá un cerrojazo espectacular de temporada, pues además de las actuaciones de Jorge Hernández Gárate, Guillermo Hermoso de Mendoza y Tarik Othón con sus respectivas cuadras de caballos toreros, el duelo de valor temerario entre los Forcados Amadores de México y los Forcados de Juriquilla promete poner a la plaza de cabeza.

Los boletos para esta sensacional corrida de rejones, con temerario duelo de estos dos grupos forcados incluidos, con el que concluirá la temporada 2025 en el coso local, se pueden conseguir 24/7 en la plataforma de SuperBoletos.com y en taquillas de la plaza.

