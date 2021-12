Hamilton gana en Qatar; ´Checo´ Pérez queda en cuarto lugar

LOSAIL, Qatar (AP) — Lewis Hamilton puso al rojo vivo la definición del campeonato de la Fórmula Uno con una contundente victoria el domingo en la primera edición del Gran Premio de Qatar.



Foto: AP

Verstappen fue sancionado cinco puestos en la largada por haber ignorado la bandera amarilla en la clasificación el sábado. El neerlandés tuvo que comparecer ante los comisarios de carrera para ser investigado, además de Valtteri Botas y Carlos Sainz, por las infracciones de bandera amarilla.

Bottas, quien se clasificó tercero, fue penalizado tres puestos. Sainz no fue sancionado.

Red Bull reaccionó desconcertado por la penalización a Verstappen, quien así perdió toda oportunidad de plantarle pelea a Hamilton por la victoria.

"No la entendemos", dijo el director de Red Bull Christian Horner. "Ha sido un golpe duro".

