Harán 'Fan ID' para barras tras riña en Querétaro

Después del incidente del pasado sábado 5 de marzo en el partido de Querétaro contra el Atlas, la Federación Mexicana de Futbol y la Liga MX, junto con sus respectivos presidentes, Mikel Arriola y Yon de Luisa, anunciaron que se tomarán medidas el conflicto ocurrido.

Arriola condenó la violencia en los estadios y aseguró que se han tomado "medidas extraordinarias y medidas enérgicas [...] Medidas que marcarán un antes y un después".

Por su parte, Yon de Luisa, presidente de la FMF, señaló que durante el partido en el estadio La Corregidora hubieron omisiones considerables, principalmente de la empresa de seguridad privada, las policías y por lo tanto del propio club, que es el principal responsable de su contratación.

Estas son las medidas tras los hechos violentos en el partido Querétaro y Atlas:

Ante el cuestionamiento de por qué el Querétaro no fue desafiliado, el presidente de la Liga MX recordó los problemas que se han presentado con las desafiliaciones.

"Porque no se desprende de la investigación de la Disciplinaria. Por otro lado recordarán los problemas que se han tenido con las desafiliaciones, hoy todavía no se resuelve lo del Veracruz. Lo que nosotros queremos también es no hacer pagar a las y los jugadores del Club Querétaro", dijo Mikel Arriola.