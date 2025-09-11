Cerrar X
Deportes

Henrique Simeone es el nuevo refuerzo de Tigres

El jugador nacido en Brasil, pero contando con la nacionalidad mexicana por su padre, llegará como agente libre tras su salida del Botafogo

  • 11
  • Septiembre
    2025

Los Tigres lograron un fichaje de ultimo momento con el acuerdo para incorporar a su plantel a Henrique Simeone, joven mediocampista de mexicobrasileño de apenas 18 años. 
 
Además, ya cuenta con experiencia en la Selección Mexicana en categorías menores. 

WhatsApp Image 2025-09-11 at 10.14.40 PM (1).jpeg

Además, ya cuenta con experiencia en la Selección Mexicana en categorías menores. 

Se espera que se incorpore a la Sub-21 del equipo felino con la tarea de abrirse paso al primer equipo del director técnico Guido Pizarro


