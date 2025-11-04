Cerrar X
Henry Blanco, nuevo manager de los Sultanes de Monterrey

El venezolano, con 16 temporadas en Grandes Ligas, dirigirá por primera vez en la Liga Mexicana de Beisbol, así lo anunció el club regiomontano este martes

  • 04
  • Noviembre
    2025

El venezolano Henry Blanco asumirá el cargo de manager de los Sultanes de Monterrey para la próxima temporada de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), anunció el club regiomontano este martes

De acuerdo con el comunicado oficial, Blanco, quien jugó 16 temporadas en las Grandes Ligas, vivirá su primera experiencia al frente de un equipo en el béisbol profesional mexicano, tras una exitosa carrera como pelotero y coach en el máximo nivel del deporte.

"He escuchado muchas cosas buenas y espero bueno tener éxito. Nosotros este año en Sultanes de Monterrey, llenarnos de gloria como quien dice, pues tratar de conseguir ese título tan anhelado para sultanes este año que se viene", afirmó Blanco.

A sus 54 años, el estratega cuenta con un amplio recorrido en los dugouts.

Ha dirigido en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) a los Bravos de Margarita, Tiburones de La Guaira y Cardenales de Lara, con quienes recientemente se coronó campeón de la temporada 2024-2025.

Este año, Blanco se desempeñó como coach de banca de los Nationals de Washington en la MLB, trabajando junto al manejador interino Miguel Cairo.

En su etapa como jugador, defendió la receptoría para equipos como Dodgers, Rockies, Brewers, Braves, Twins, Cubs, Padres, Diamondbacks, Mets, Mariners y Blue Jays, entre 1997 y 2013.

Reconocido por su liderazgo y conocimiento del juego, Blanco fue clave en la temporada 2004 que consagró a Johan Santana con el premio Cy Young.

Además, fue campeón de la Serie del Caribe 2006 con los Leones de Caracas y representó a Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol 2009.

Tras su retiro, el exreceptor ha integrado cuerpos técnicos de alto nivel en Diamondbacks, Cubs y Nationals, obteniendo dos anillos de Serie Mundial: con Chicago (2016) y Washington (2019).

Su llegada a los Fantasmas Grises representa el inicio de una nueva era para el club más histórico de la LMB, con 86 temporadas consecutivas y 10 títulos en su haber.

El equipo ha ganado cuatro banderines de la Zona Norte y un campeonato nacional en 2018.

En 2026, Monterrey iniciará su pretemporada enfrentando a los Gigantes de San Francisco, en dos juegos programados el 23 y 24 de marzo en California.

 "Para nosotros es un reto bastante importante, pues prepararnos bien. Yo creo que ese va a ser la meta para ir a enfrentar a los Gigantes de San Francisco, para demostrarles a ellos que también nosotros somos un equipo de Grandes Ligas", apuntó el nuevo manager de Sultanes.

Con su amplia trayectoria, disciplina y visión estratégica, Henry Blanco llega con una meta clara: llevar a los Sultanes al Campeonato número 11 de su historia.











