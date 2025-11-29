Cerrar X
Hezbolá pide al papa León XIV rechazar agresiones de Israel

Hezbolá dio la bienvenida al papa a Líbano y le pidió condenar las agresiones israelíes, reafirmando su compromiso con la coexistencia y la soberanía nacional

  • 29
  • Noviembre
    2025

El grupo chií libanés Hezbolá dio la bienvenida al papa León XIV, quien llegará este domingo a Líbano como parte de su primera gira internacional, y le solicitó que rechace públicamente las “agresiones” de Israel contra el país.

En una carta difundida a medios, la organización expresó su “profunda apreciación” por la visita del pontífice y destacó el carácter religioso y culturalmente diverso del Líbano, al que describió como un “puente civilizatorio” entre cristianos, musulmanes y distintas corrientes ideológicas.

El texto subraya que los mensajes del papa sobre derechos humanos coinciden con su denuncia de la guerra en Gaza, a la que califican como “genocidio”, y con los ataques israelíes en territorio libanés.

"La tragedia en Gaza, en la Palestina ocupada, en los últimos dos años es resultado de la denegación persistente de los derechos del pueblo palestino a su tierra por parte de los ocupantes sionistas", expresa el texto.

Además, acusan a Israel de buscar el control de aguas, tierras y recursos energéticos.

Hezbolá afirmó confiar en que el pontífice “rechace la injusticia” contra el pueblo libanés y reiteró su compromiso con una convivencia pacífica, una “democracia consensuada” y la defensa de la soberanía nacional junto al Ejército y la población.

La visita del papa León XIV comenzó el jueves en Ankara y continuó con encuentros ecuménicos en Estambul y Nicea.

Este domingo viajará a Beirut, donde permanecerá hasta el martes para reunirse con autoridades políticas y religiosas, aunque no visitará el sur del país debido a los recientes ataques israelíes y la tensión en la zona.


