Histórico bronce para Miranda Grana en Copa del Mundo

La nadadora mexicana Miranda Grana hizo historia al convertirse en la primera representante nacional en subir al podio en una Copa del Mundo de Natación, tras conquistar la medalla de bronce en la prueba de 200 metros dorso en Westmont, Estados Unidos.

En una competencia de altísimo nivel, la australiana Kaylee McKeown impuso un nuevo récord mundial con un tiempo de 1:57.87 minutos, mientras que la estadounidense Regan Smith, anterior poseedora del récord, se quedó con la plata con 1:57.91.

Grana detuvo el cronómetro en 2:01.96 minutos, con lo que no solo aseguró su lugar en el podio, sino que además rompió el récord nacional mexicano, que permanecía en manos de Fernanda González desde 2013 (2:04.44).

La nadadora tapatía salió decidida desde el arranque, manteniéndose entre las punteras durante la primera mitad de la carrera. Al tocar la pared y ver el marcador, esbozó una sonrisa al concretar su hazaña.

Hace unos meses, Grana brilló en la Olimpiada Nacional 2025 con cinco medallas de oro, y ahora su mirada está puesta en los Juegos Centroamericanos, Panamericanos y en obtener su pase a Los Ángeles 2028.

En otra destacada actuación para México, Antonio Vargas y Carlos Ayala se colgaron el bronce en el Campeonato Mundial Sub-21 de Voleibol, tras vencer en dos sets (21-16 y 21-13) a la dupla polaca de Szymon Pietraszek y Jakub Krzeminski. Los mexicanos sumaron seis victorias y solo una derrota en semifinales.

