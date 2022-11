Hombre gana apuesta de 75 MDD con triunfo de Astros

James Franklin McIngvale, mejor conocido como Mattress Mack y por ser el fan número 1 de los Astros de Houston, ganó 75 millones de dólares tras la última victoria de su equipo frente a los Phillies.

Una vez más, Mattress demostró su pasión y amor por el equipo de Houston tras apostar 10 millones de dólares a que los Siderales serían nuevamente Campeones de la Serie Mundial.

Los Astros de Houston se consagraron campeones de la Serie Mundial por segunda ocasión en seis temporadas tras vencer por 4-1 a los Filis de Filadelfia.

What a blast by Yordan! Our @astros are on top 3-1. Wow!!!#LevelUp #AstrosIn6 https://t.co/feL8o7kb6W