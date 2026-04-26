Hombre rompe récord de tiempo en el Maratón de Londres

La legendaria marca de las 2 horas en el Maratón de Londres fue finalmente superada de forma oficial en una competencia, en un hecho sin precedentes en la historia del atletismo.

El keniano Sabastian Sawe ganó el maratón con un tiempo de 1:59:30, estableciendo un nuevo récord mundial y superando la anterior marca por 65 segundos.

Detrás de él, el etíope Yomif Kejelcha también logró bajar de las dos horas con 1:59:41, convirtiéndose en el segundo atleta en conseguirlo en una misma carrera.

Un hito histórico en el atletismo

El podio lo completó el ugandés Jacob Kiplimo, quien registró 2:00:28, también por debajo del anterior récord mundial establecido en 2023.

Sawe protagonizó una actuación dominante, con una segunda mitad de carrera en 59:01, separándose de sus rivales tras el kilómetro 30 y cerrando con un sprint en los últimos dos kilómetros.

“Lo que llega hoy no es solo para mí, sino para todos nosotros”, expresó el corredor keniano tras cruzar la meta.

La barrera de las 2 horas: de reto imposible a realidad

Romper las dos horas en maratón era considerado durante décadas como el límite del rendimiento humano. Aunque el keniano Eliud Kipchoge lo logró en 2019 en Viena, su marca no fue oficial.

Aquella hazaña ocurrió en el evento “Desafío 1:59”, diseñado con condiciones especiales, como relevos de corredores y un circuito controlado, lo que impidió su validación como récord oficial.

En contraste, el logro de Sawe se dio en una competencia oficial, en condiciones estándar, lo que lo convierte en un punto de inflexión para el atletismo mundial.

Evolución del récord mundial

A inicios de siglo, el récord del maratón masculino era de 2:05:42, establecido por Khalid Khannouchi en 1999.

Desde entonces, la marca ha sido reducida progresivamente por figuras como Haile Gebrselassie, Wilson Kipsang, Eliud Kipchoge y Kelvin Kiptum, hasta llegar al histórico registro actual.

“Los límites acaban de cambiar”, señaló la exatleta Paula Radcliffe, al referirse al impacto de este nuevo récord.

Récord también en la rama femenil

En la categoría femenina, la etíope Tigst Assefa se llevó la victoria con un tiempo de 2:15:41, el más rápido registrado en una carrera femenina en solitario.

La keniana Hellen Obiri finalizó en segundo lugar a 12 segundos, mientras que Joyciline Jepkosgei fue tercera, completando un podio histórico.

Fue la primera vez que tres mujeres terminaron un maratón por debajo de 2 horas y 16 minutos.

“Sabía que estaba rompiendo el récord mundial”, dijo Assefa tras su victoria.

Dominio suizo en silla de ruedas

En las competencias en silla de ruedas, Suiza logró un doble triunfo con Marcel Hug, quien consiguió su sexto título consecutivo, y Catherine Debrunner, que defendió su campeonato en un cierre ajustado.

El Maratón de Londres 2026 quedará marcado como una de las ediciones más trascendentales de la historia, al redefinir los límites del rendimiento humano en la prueba reina del atletismo.

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