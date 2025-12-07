Podcast
Impactante lesión de Zach Ertz frente a Minnesota Vikings

Esta gravísima lesión provocó que el ala cerrada necesitara ayuda para salir del campo, frente a un partido que terminó con un devastador 31-0

  07
  Diciembre
    2025

La carrera del ala cerrada de Washington Commanders, Zach Ertz podría acabarse la tarde de este domingo luego de sufrir una impactante lesión en su pierna derecha durante el juego de la Semana 14, de la temporada regular de NFL.

Esto sucedió en su enfrentamiento contra Minnesota Vikings, cuando Ertz brincó para atrapar el loboide durante el tercer cuarto. Sin embargo, el ofensivo número 24, Jay Ward provocó una de las lesiones más impactantes de la actual temporada.

Al momento de caer, Ward taclea directamente la rodilla de la pierna derecha del ala cerrada, lo que provoca que la extremedidad haga un movimiento antinatural y aparentemente se doble hacia el lado contrario.

This is a dirty hit by Jay Ward (#24 Vikings) that has left Zach Ertz down on the field and needing assistance from the trainers to leave the field.

No place for this on the football field. Disgusting play. pic.twitter.com/6eQcVQvDd7

— Chad Ryan (@ChadwikoTWW) December 7, 2025

Esta acción provocó que Zach Ertz fuese auxiliado por el cuerpo técnico de los Commanders para salir del campo. 

El partido culminó con un arrollador 31-0 a favor de Minnesota Vikings, quienes alcanzan un marcador de cinco partidos ganados y ocho perdidos; frente a los tres ganados y 10 perdidos de los Commanders.

Ertz, de 35 años, juega esta temporada con un contrato de un año. Aún no ha confirmado si planea regresar en 2026.  Sin embargo, registró casi 50 recepciones y 493 yardas con cuatro anotaciones en una docena de juegos.


