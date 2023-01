¿Indirecta? Gignac celebra gol actuando como anciano

En un video del partido de Tigres contra Santos, se observa al jugador André Pierre Gignac celebrar su anotación como un anciano andando en bastón.

Ante esto, los usuarios se preguntaron si sería un festejo con dedicatoria al exdirector técnico de Tigres, Miguel Herrera, alias 'El Piojo', pues antes de salir de Tigres el torneo pasado, 'El Piojo' hizo referencia a que el equipo se estaba haciendo viejo para el futbol.

“A mí me va a tocar, o a otro que venga si no soy yo, el recambio generacional de este equipo que ganó todo en diez años pero que ya se hizo viejo para el futbol. Me va a tocar. La gente se molesta porque sacas a un jugador o a otro y empiezas a tratar de rejuvenecer al equipo y se molestan, pero a alguien le va a tocar”, aseguró.