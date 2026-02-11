Inducción de Federer al Hall of Fame agota entradas en 2 minutos

Pese a estar retirado, Roger Federer sigue generando entusiasmo, mucho entusiasmo.

Y es que, de acuerdo con el Salón de la Fama del Tenis, las entradas para la ceremonia de incorporación del extenista suizo se agotaron en tan solo dos minutos, algo nunca antes visto.

En respuesta a la alta demanda, se han planeado actividades adicionales, entre las que se incluye una fiesta de visualización al aire libre que permitirá que miles de aficionados más puedan participar.

El Salón de la Fama destacó mediante sus redes sociales que, debido a su carácter histórico y a su limitada capacidad, se vio obligado a tomar dicha medida.

La inducción de Federer es particularmente significativa, pues es el primer hombre en alcanzar la cifra de 20 títulos de Grand Slam individuales, y su ceremonia se llevará a cabo el 29 de agosto en Newport.

En un inicio, se habían puesto a la venta un total de 900 entradas, pero el recinto también abrirá su estadio para la fiesta de visualización, al cual podrán asistir 3,600 personas.

El Salón de la Fama del Tenis, ubicado en el histórico Newport Casino, Rhode Island, ha sido objeto de una reciente renovación de $3 millones de dólares.

Esta mejora busca preparar el recinto para las ceremonias de incorporación que rendirán homenaje tanto a Federer como a Serena Williams, quien será elegible para ser incorporada el próximo año, a menos que decida regresar a la competencia.

