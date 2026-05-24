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Infantino invita a Samuel García a ser parte del Mundial 2026

Monterrey se encuentra entre las 16 ciudades anfitrionas en las que 48 selecciones participarán en un total de 104 encuentros deportivos

  • 24
  • Mayo
    2026

El gobernador Samuel García dio a conocer este domingo que el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino, lo invitó a ser parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A través de redes sociales, el mandatario estatal compartió un comunicado en el que se menciona que, con motivo de que la justa mundialista será la más grande de la historia, fue invitado a acudir a este magno evento deportivo.

La ciudad de Monterrey se encuentra entre las 16 ciudades anfitrionas en las que se disputarán partidos del Mundial, donde 48 selecciones participarán en un total de 104 encuentros deportivos que se encuentran agendados desde el 11 de junio al 19 de julio.

"Es decir, el más grande de la historia. Se convertirá en un acontecimiento memorable en la historia de nuestro deporte y en una celebración de la capacidad inigualable que tiene el fútbol para reunir a las personas más allá de las fronteras y las culturas: para unir el mundo.

Por consiguiente, tengo el enorme placer de invitarle a la Copa Mundial de la FIFA 2026, la mayor competición de un solo deporte jamás celebrada." menciona el comunicado firmado por Infantino.

Semanas previas, García Sepúlveda que Nuevo León se encuentra listo para recibir el Mundial 2026 con apoyo de las autoridades en materia de seguridad, coordinación y desarrollo, por lo que reiteró que la entidad se encuentra lista para consolidarse como una sede destacada.

Partido 1,000 será una fiesta total en Monterrey: Infantino

"Será una fiesta como todos los partidos en Monterrey", así resaltó la importancia del partido número 1,000 del Mundial el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), Gianni Infantino.

A un mes de este suceso, Infantino aseguró que este enfrentamiento deportivo entre Túnez y Japón será un partido histórico para la historia de las justas mundialistas.

Aquí te presentamos la nota completa: Partido 1,000 será una fiesta total en Monterrey: Infantino

 

 

 


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