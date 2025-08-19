Cerrar X
Deportes

Ingresa exboxeador Julio César Chávez Jr. a cárcel de Sonora

El excampeón mundial Julio César Chávez Jr. fue deportado por autoridades de Estados Unidos y entregado a la Fiscalía General de la República

  • 19
  • Agosto
    2025

El 2 de julio, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvieron a Chávez Jr. en Studio City, California, con cadenas y bajo el argumento de ser un inmigrante ilegal y una “amenaza a la seguridad pública”.

Un día después, fue deportado y entregado a la Fiscalía General de la República (FGR), que confirmó su ingreso a un penal de Hermosillo, Sonora, donde enfrentará una orden de aprehensión vigente desde marzo de 2023.

GyuOMgYXQAAmlCu.jpg

Señalamientos y nexos familiares

Las autoridades estadounidenses señalaron a Chávez Jr. de supuestos vínculos con el Cártel de Sinaloa, en parte por su relación con Frida Muñoz Román, su esposa, quien estuvo casada con Édgar Guzmán López, hijo del “Chapo”.

La FGR confirmó que el pugilista es investigado desde 2019 por delincuencia organizada y tráfico de armas.

Reacción de la familia Chávez

Por su parte, el legendario exboxeador Julio César Chávez defendió públicamente a su hijo:

“Confiamos plenamente en su inocencia y en su calidad humana (...). Creemos firmemente en las instituciones de justicia”.

Posteriormente, en declaraciones más directas, negó cualquier vínculo con el narcotráfico:

“Estoy destrozado porque se me hace una injusticia. Una foto, un autógrafo no se le niega a nadie, pero de ahí a que esté involucrado en algo ilícito, no es cierto”.

De acuerdo con la FGR, Chávez Jr. intentó tramitar hasta cinco amparos antes de ser deportado, los cuales fueron rechazados porque aún se encontraba bajo custodia en Estados Unidos.

El fiscal general Alejandro Gertz Manero acusó a las autoridades norteamericanas de haberlo protegido pese a conocer la orden de captura en México.

Por otra parte, cabe señalar que el pugilista arrastra antecedentes legales:

  • 2012: detenido en California por conducir ebrio y sin licencia
  • 2024: arrestado por posesión ilegal de un arma de asalto
  • 2025: ICE lo marcó como una “amenaza grave” por irregularidades migratorias

Su abogado en EUA, Michael A. Goldstein, calificó el arresto como un movimiento político y mediático, asegurando que su cliente será exonerado.

 


Comentarios

