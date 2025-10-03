Inician Series Divisionales de MLB con grandes duelos
El Juego 1 de ambas ligas se llevarán a cabo a partir del próximo 4 de octubre después del mediodía con una gran cartelera
- 03
-
Octubre
2025
La postemporada de las Grandes Ligas del Baseball (MLB) continúa su recorrido. Dodgers, Cubs, Tigers, Phillies, Mariners, Blue Jays, Brewers.
A través de redes sociales, la MLB compartió como se encuentra el organigrama para los siguientes encuentros.
And then there were eight. #ALDS #NLDS pic.twitter.com/ZwvyfweGyw— MLB (@MLB) October 3, 2025
En la Liga Americana, el juego uno de ambas series iniciará el próximo 04 de octubre durante la tarde.
Blue Jays vs Yankees: 14:08 hrs.
Mariners vs Tigers: 21:38 hrs.
Mientras que de la Liga Nacional se llevarán a cabo este mismo día en los siguientes horarios:
Cubs vs Brewers: 15:08 hrs.
Dodgers vs Phillies: 16:38 hrs.
Comentarios
Notas Relacionadas
Últimas Noticias
Más Vistas