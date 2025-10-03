Cerrar X
Deportes

Inician Series Divisionales de MLB con grandes duelos

El Juego 1 de ambas ligas se llevarán a cabo a partir del próximo 4 de octubre después del mediodía con una gran cartelera

  • 03
  • Octubre
    2025

La postemporada de las Grandes Ligas del Baseball (MLB) continúa su recorrido. Dodgers, Cubs, Tigers, Phillies, Mariners, Blue Jays, Brewers.

A través de redes sociales, la MLB compartió como se encuentra el organigrama para los siguientes encuentros.

En la Liga Americana, el juego uno de ambas series iniciará el próximo 04 de octubre durante la tarde.

Blue Jays vs Yankees: 14:08 hrs.

Mariners vs Tigers: 21:38 hrs.

Mientras que de la Liga Nacional se llevarán a cabo este mismo día en los siguientes horarios:

Cubs vs Brewers: 15:08 hrs.

Dodgers vs Phillies: 16:38 hrs.

