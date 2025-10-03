Inician Series Divisionales de MLB con grandes duelos

La postemporada de las Grandes Ligas del Baseball (MLB) continúa su recorrido. Dodgers, Cubs, Tigers, Phillies, Mariners, Blue Jays, Brewers.

A través de redes sociales, la MLB compartió como se encuentra el organigrama para los siguientes encuentros.

En la Liga Americana, el juego uno de ambas series iniciará el próximo 04 de octubre durante la tarde.

Blue Jays vs Yankees: 14:08 hrs.

Mariners vs Tigers: 21:38 hrs.

Mientras que de la Liga Nacional se llevarán a cabo este mismo día en los siguientes horarios:

Cubs vs Brewers: 15:08 hrs.

Dodgers vs Phillies: 16:38 hrs.





Comentarios